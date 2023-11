Furgonoleggio – con e senza carta di credito

Parlare di furgonoleggio significa avere a che fare con un servizio del quale possono usufruire tutti i cittadini, visto che si parla di una forma molto conveniente proposta un’azienda che andrà a erogare dei contratti sia a breve che a lungo termine, sempre per quanto riguarda i furgoni.

Diciamo pure che i cittadini teoricamente possono usare entrambe le forme di noleggio e quindi firmare tutti e due i contratti. Però devono capire soprattutto quella che è la differenza tra chi ha partita IVA e chi invece non ce l’ha, e quindi non può andare a detrarre fiscalmente proprio l’IVA.

Anche se comunque non è una cosa che conta tantissimo perché comunque se un comune cittadino ha bisogno di un furgone per portare a termine un trasloco, può prenderlo a noleggio, invece di investire e spendere tanti soldi per acquistare uno nuovo o per andare a chiamare per forza un’azienda di traslochi, che ovviamente gli chiederà una cifra elevata, mentre in questo modo può andare a concludere tranquillamente tutto da solo.

Inoltre molti furgoncini non sono nemmeno difficili da guidare perché si prestano ad essere portati come qualunque veicolo di un’altra categoria, tenendo presente che soprattutto se parliamo di un noleggio e breve termine è una cosa molto facile perché potrebbe durare anche solo un giorno.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali diciamo che possono essere di tipologie differenti sia dal punto di vista del marchio che delle dotazioni.

Ci basti pensare che ci sono i furgoni speciali che si possono offrire a noleggio per accontentare chi ha bisogno per esempio di un furgone a nove posti o anche di chi ha bisogno di furgoni refrigeranti.

Essi sono molto utili per trasportare merce che deve essere gestita sempre a una certa temperatura, che dovrà essere sempre controllata, altrimenti quei prodotti potrebbero non essere più commestibili.

Quali sono i motivi per i quali si dovrebbe noleggiare un furgone

Diciamo che il furgone può servire per tante cose partendo dal trasporto di persone o di merci perché comunque deve essere facile da utilizzare per carico e scarico.

Ma soprattutto deve consentire di riuscire ad agganciare oggetti che possono essere molto pesanti o di grandi dimensioni.

Se invece ci riferiamo a un contratto di noleggio a lungo termine dobbiamo valutare se è più conveniente acquistare o prendere a noleggio un furgone, perché questo dipende dal budget che abbiamo a disposizione in quel momento, e da quanti chilometri facciamo ogni anno eventualmente con un furgone.

Inoltre dobbiamo capire se ci serve un furgone nuovo oppure se non è rilevante, perché anche in questo caso ci sono delle variabili legate per esempio al volume degli oggetti che abbiamo e agli spostamenti che dobbiamo fare.

O perché magari per esempio abbiamo aperto di recente un’attività e quindi dobbiamo limitare quantomeno all’inizio le spese.

Quindi il vantaggio di un noleggio a lungo termine è proprio legato al fatto che si può pagare una rata trasparente mensile da inserire facilmente in un bilancio generale, soprattutto se parliamo quindi di una società che vuole optare per il noleggio di un veicolo commerciale.