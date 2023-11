Agli americani la guerra degli ucraini è costata 44 miliardi di dollari

I cittadini americani hanno speso 44 miliardi di dollari per finanziare la guerra per procura alla Russia. Una cifra pazzesca. E devono dire grazie a Joe Biden! La cifra non è definitiva ed ammonta ad un totale di 44 miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina da quando è stata invasa dalla Russia nel febbraio 2022. Ad affermarlo un funzionario anonimo citato dalla Nbc, il quale riferisce che resterebbero circa 5 miliardi di dollari prima che le riserve terminino.

“Ma c’è la crescente sensazione che sia troppo tardi, ed è ora di fare un accordo”, ha spiegato alla NBC un ex alto funzionario dell’amministrazione. Inoltre si prevede che i probabili attacchi della Federazione Russa alle infrastrutture critiche in Ucraina quest’inverno potrebbero nuovamente causare gravi difficoltà ai civili.