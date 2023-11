Alluvione Toscana. Potenti (Lega): morte Rosignano sia monito per logistica Rsa

“Apprendiamo dalla stampa come sia stato fatto tutto il possibile da parte dei soccorritori per evacuare gli anziani ospiti della residenza Il Mulino a Rosignano Marittimo. A tutti gli uomini intervenuti ed alla Centrale operativa comunale va la mia personale gratitudine.

Tuttavia, l’estremo tentativo di soccorso eseguito durante il pieno della tempesta d’acqua scatenatasi nelle scorse ore non è bastato ad evitare la morte di una anziana ospite. La piena del botro della Sanguigna ha infatti investito la struttura proprio durante le operazioni di soccorso. La tragedia sia di monito per ripensare la collocazione di strutture destinate alla ospitalità di persone fragili che non possono essere rapidamente collocate altrove in una situazione di piena emergenza meteo quale quella vissuta. Credo che la sempre maggiore esigenza di strutture di assistenza, in specie quando destinate ad ospitare delle persone non autosufficienti non possa prescindere dalla necessità di garantire ogni utile cautela, anche urbanistica e di collocazione”.

“Ciò, nella sempre maggiore e preoccupante considerazione che i fenomeni naturali violenti non possono essere soltanto affrontati attraverso la disponibilità e la efficacia dei soccorsi che nel caso di specie, pur rapidi, sono apparsi da subito complessi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.