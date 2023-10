Villagrande e Villanova Strisaili in lutto per la tragica morte di Mattia Miscali

Una tragedia della strada ha spezzato la vita a un ventenne e gettato nello sconforto le comunità di Villagrande e Villanova Strisaili. Mattia Miscali, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 5 del mattino di domenica a Tortolì.

A bordo dell’auto c’erano altri tre amici di Mattia Miscali, di età compresa tra i 16 e i 20 anni. Sono rimasti tutti feriti. Il più grave è stato trasportato d’urgenza al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. Gli altri due sono stati trasferiti in ambulanza al Nostra Signora della Mercede di Lanusei, ma non sono in pericolo di vita.

L’incidente stradale è avvenuto sulla rampa vicino alla zona industriale di Baccasara. Sul posto in azione i vigili del fuoco di Tortolì e la polizia stradale di Lanusei. In base ad una prima ricostruzione, Mattia Miscali, barista, e gli amici, a bordo di una Golf Volkswagen, erano sulla 125 in arrivo da Lotzorai, dove avevano trascorso la notte. All’altezza di Tortolì l’auto ha sbandato a destra e toccato il guardrail.

Il conducente nel tentativo di correggerla ha sbandato a sinistra andando a impattare sul guardrail della rampa che collega Tortolì alla statale. Il guardrail ha sfondato l’abitacolo e il ventenne è volato all’esterno della Volkswagen rimasta senza portiera dal lato del passeggero. Gli altri occupanti del veicolo sono stati estratti dall’auto dai vigili del fuoco. Per Mattia non c’è stato nulla da fare.