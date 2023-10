Rissa in strada a Sant’Anastasia: esplosi anche colpi d’arma da fuoco

Una rissa tra giovani è avvenuta, attorno alle 5 di domenica mattina, all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia (Napoli). Nel corso della rissa sarebbero stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sono stati portati in ospedale due ragazzi di 24 e di 22 anni. Il primo è all’ospedale Santobono e sarà a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni. Infatti pare sia stato raggiunto da proiettili, il numero dei colpi non è ancora noto. L’altro è al pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra non in pericolo di vita. Sarebbe stato pestato con una mazza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.