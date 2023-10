Gaia De Leonardis è la bimba protagonista della Sigla TIM Calcio Serie A

TIM e la Lega Serie A presentano le fresche grafiche che da domani faranno da accompagnamento in TV alle partite del prestigioso campionato italiano di calcio e ai relativi programmi televisivi.

Portando con sé il messaggio ‘La connessione tra TIM e il calcio è un legame eterno’, queste sequenze sono state curate dal regista Gabriele Mainetti. Esse mettono in evidenza l’importanza delle relazioni umane e dei valori condivisi, appresi sin dall’infanzia e mai dimenticati, in gran parte grazie alla passione per il calcio. Le nuove grafiche, abbellite dai colori di tutte e venti le squadre, riaffermano la solida collaborazione che ha unito TIM e la Lega Serie A per più di un quarto di secolo.

Nel contesto di questa iniziativa, la famiglia protagonista è composta da un padre, una madre, un fratello e la dolce Gaia de Leonardis , una bambina di 7 anni originaria di Roma. Gaia, una baby influencer e modella per brand di moda, incarna la freschezza e l’autenticità che si riflettono nei valori promossi dal progetto.

La sua presenza online aggiunge un tocco di modernità e popolarità al contesto, riflettendo l’importanza delle connessioni digitali e il ruolo del calcio nell’unire le persone, indipendentemente dall’età o dalla provenienza.

Spot estivo precedente Tim

Quest’estate le protagoniste indiscusse sono statele Azzurre, le rappresentanti dell’Italia ai prossimi Mondiali di Calcio Femminile che si svolgeranno a partire dal 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda.

Nel cuore di questa emozionante narrazione, guidata dalla regista Cinzia Pedrizzetti, c’è una giovane tifosa della Nazionale femminile. Mossa da una passione inarrestabile, desidera trasformare il suo sogno di diventare una calciatrice professionista in realtà. Nonostante gli ostacoli e i pregiudizi che ancora persistono nel mondo dello sport, questa bambina si impegna al massimo per superarli. Lo spot rappresenta un nuovo e coinvolgente capitolo all’interno della campagna promozionale”.