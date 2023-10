Crowne Plaza Padova: elegante hotel 4 stelle con 1400mq di spazi per eventi, perfetti per organizzare il tuo Corporate Party di Natale!

Questo Natale festeggia alla grande con Crowne Plaza Padova: elegante 4 stelle con ampi spazi per eventi, ottimo ristorante interno ed un team appassionato che si assicurerà che la tua prossima festa aziendale di Natale sia un vero successo!

Padova, 23 ottobre 2023: non è mai troppo presto per iniziare a pensare al Natale, soprattutto per l’elegante hotel 4 stelle Crowne Plaza Padova, rinomata location per eventi in Veneto – a soli 30 minuti dai principali aeroporti del Nord-Est e a poche centinaia di metri dall’uscita Padova-Ovest dell’autostrada A4.

Oltre alla posizione, sono molti i motivi per organizzare qui feste aziendali e cene di Natale indimenticabili, primo fra tutti l’ampiezza degli spazi che consentono di ospitare fino a 450 persone. Che si tratti dunque di un meeting intimo coronato da un momento di brindisi o di una scintillante serata di gala in cui scatenarsi sulla pista da ballo, il team dedicato esclusivamente agli eventi assisterà l’event planner in tutte le fasi dell’organizzazione e durante lo svolgimento dell’evento stesso.

Infine, può una festa definirsi tale senza dei momenti speciali da dedicare al gusto? Proprio per questo, a rendere queste occasioni di incontro, saluto e festeggiamento ancora più uniche ci penserà AQuattro, l’ottimo ristorante interno dell’hotel. Tante le proposte fra cui scegliere in grado di conquistare il palato degli invitati, tutte contraddistinte da un alto grado di personalizzazione: menù e modalità realizzate ad hoc sulla base dei vostri gusti e delle vostre esigenze, dall’aperitivo, alla cena e ancora al buffet.

HNH Hospitality

HNH Hospitality è uno dei principali operatori indipendenti italiani nel segmento della gestione di hotel e resort a 4 e 5 stelle.

Nato nel 1999 dall’intuito imprenditoriale e dall’esperienza alberghiera della famiglia Boccato, oggi il Gruppo conta sedici property, situate in città come Milano, Verona, Padova, Trieste, Bologna e Gorizia, e in destinazioni a più forte vocazione turistica come Roma, Venezia, Jesolo, Sicilia e Sardegna. Gruppo giovane e dinamico, dove passione per l’ospitalità, continua ricerca di innovazione, coniugata a efficienza economica e costante miglioramento della qualità, guidano la gestione e le scelte di sviluppo. Lo sviluppo nelle grandi città viene spesso accompagnato da grandi brand internazionali quali Hilton, IHG, Accor e Best Western, attraverso contratti di franchising.

