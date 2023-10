Con successo si è conclusa la III° Biennale di Pescara

Pescara . – Si è conclusa la III° BIENNALE INTERNAZIONALE di arte a Pescara, grande successo di pubblico e di partecipanti. La mostra di artisti selezionati tra Pittori, Fotografi, Scultori e Poeti che hanno esposto le loro opere dal 14 al 20 presso l’AURUM alla III° Biennale di Pescara. La manifestazione è stata curata dall’artista, pittrice, scultrice e musicista Dott.sa Roberta Papponetti .. Organizzatrice dell’evento e Presidente del Cenacolo degli Artisti di Pescara, ha organizzato il tutto con il patrocinio del Comune di Pescara e dell’Assessorato alla cultura, rappresentato dalla Dott.sa Maria Rita Carota, ha inaugurato la mostra il critico d’arte, la Dott.sa Maria Luciani, che fa parte dello staff del Grande Atlante dell’Arte della De Agostini .. Presente anche la Tv, Arte 24 di Roma, con la sua trasmissione televisiva culturale che andrà in onda su Rete Oro .. ha ripreso ed intervistato l’organizzatrice, l’assessore e il critico d’arte ed ha fatto le riprese dell’inaugurazione .. Condivido volentieri con voi, con gli amici e conoscenti e soprattutto con chi ci segue su queste pagine che divulgano cultura e notizie, questa interessante mostra che ha espresso la sua parte culturale tra le varie discipline artistiche, dove anche io ho partecipato con delle poesie, alle quali ho inserito per ognuna di esse una foto in filigrana che rappresenta il titolo o qualcosa di riferimento al testo poetico .. Molto più belle rispetto solo allo scritto e inserite in un contesto dove ti immergi nei colori dei quadri proveniente da diversi paesi e nazioni. Presenti 90 partecipanti che hanno arricchito la grande sala espositiva. tutti noi partecipanti riceveremo una pergamena e brochure. l’evento non è che una vetrina dove ognuno espone le sue opere per farsi conoscere al pubblico, molto importante per ognuno di noi. Io personalmente, non avevo mai fatto delle mostre collettive o personali, anche se ho partecipato a vari concorsi, dove figuro nei libri stampati con altri autori oppure online .. sono passato dallo scrivere emozioni e pensieri filosofici sin dal 2010, lanciando nell’etere su Facebook, social molto in auge, a mettere nero su bianco e conservare diversi scritti fino a pubblicare qualche componimento, firmando le mie opere con lo pseudonimo “ The Jacket “. Un LoGiacco all’inglese diceva il Professore Francesco Scattarreggia, fino ad arrivare nel 2022 alla pubblicazione di “Emozioni” con la Dragorosso Editore, una raccolta poetica di liriche e pensieri che il sottoscritto ha raccolto tra le tante che ancora ha in stand-bay. Socio fondatore e Presidente Onorario di Wikipoesia ( wikipoesia.it/wiki/Rosario_Logiacco ) credo fortemente nelle emozioni che ognuno di noi vive nel percorso della sua vita ed è mia intenzione partecipare dove il bello e l’arte in tutti i suoi colori e le mille sfumature è di casa, e come Console della Repubblica dei Poeti condivido l’amore per la poesie e le emozioni che esprime .. Co. Rino Logiacco

