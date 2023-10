Cuneo. L’acqua non è ancora non potabile

Secondo un nuovo comunicato Acda diffuso nel tardo pomeriggio di domenica l’acqua resta non potabile. Continuano i controlli da parte dell’Azienda. A scriverlo in una nota stampa il Comune di Cuneo.

“Come ribadisce l’Acda – si legge nel comunicato – si ricorda che l’ordinanza di non potabilità dell’acqua si applica sia per le utenze domestiche che per le fontane cittadine. Si raccomanda inoltre ai Dirigenti scolastici che non lo avessero ancora fatto, di avvisare le famiglie di dotare i figli e le figlie di bottigliette di acqua. Con l’auspicio di un rapido ritorno alla normalità, la Protezione civile è preallertata per qualsiasi necessità di intervento il gestore dovesse evidenziare”.