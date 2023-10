Torino. Emilia Maidaska investita e uccisa mentre andava a scuola

Investita mentre attraversava sulle strisce per andare a scuola. È morta così Emilia Maidaska, ospite di una comunità dopo essere fuggita dalla guerra ucraina un anno addietro. In base ad una prima ricostruzione della polizia municipale, l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della forte pioggia. Dopo l’incidente l’uomo si sarebbe subito fermato. Il tratto di corso Casale dove è avvenuto l’incidente mortale è all’angolo con via Signorelli, ed era già stato segnalato come pericoloso dai residenti.

L’impatto è avvenuto venerdì alle 6:50 subito dopo che Emilia Maidaska aveva lasciato la comunità che la ospitava per andare a prendere l’autobus che l’avrebbe portata al Liceo Artistico Passoni. La mamma della vittima è rimasta a vivere in Ucraina mentre il padre lavora in Germania.