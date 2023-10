Poirino lancia i servizi di patronato e CAF con UNSIC Piemonte

Foto: Giovanni Fiera, Pres. Unsic Piemonte

Angelita di Mollo, Sindaco di Poirino A Poirino, l’UNISIC Piemonte e il Comune inaugureranno i nuovi servizi per la comunità: un patronato e un CAF. A partire dalla fine di ottobre 2023, gli abitanti potranno usufruire di supporto e consulenza in materia fiscale e previdenziale presso lo Sportello Sociale in Via Cesare Rossi n. 12, ogni martedì dalle 15:30 alle 18:00.

“Siamo veramente lieti e onorati – spiega il Sindaco di Poirino Angelita Mollo di avere avuto l’opportunità di inaugurare uno sportello al servizio dei cittadini, evitando loro di recarsi alle sedi di Moncalieri. Questo è fondamentale non solo per Poirino, ma anche per gli abitanti di altre zone, come i comuni di Isolabella e Pralormo“.

“Questo accordo con il Comune di Poirino e il suo sindaco Angelita Mollo – interviene Giovanni Firera, Presidente UNSIC Piemonte – sottolinea in modo evidente e marcato l’intenzione progettuale di dare un servizio concreto ed a titolo gratuito ai cittadini di Poirino, inerente principalmente la consulenza e l’assistenza previdenziale.

Siamo, come Unsic del Piemonte, lieti e felici di poter continuare su questa strada che è concretezza e sostegno a coloro i quali hanno necessità di poter capire e comprendere di più, direttamente, di persona. Un servizio che, noi dell’Unsic, riteniamo eccellente per la sua concretezza sociale che aiuta i cittadini ad avvicinarsi sempre più alle Istituzioni .”



Chi è UNSIC

Fondata il 22 settembre 1996 a Roma, l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC – www.unsic.it) è nata dall’idea di un insieme di imprenditori desiderosi di avere una piattaforma che rappresentasse e valorizzasse le loro necessità collettive, offrendo servizi attinenti alle esigenze moderne.

Nel 2002, questa unione è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali come un’entità sindacale che rappresenta i datori di lavoro in Italia, in linea con le leggi del 1968 e 1973. Secondo il suo Statuto, l’UNSIC si identifica come un’entità “indipendente, imparziale e non allineata politicamente”.

Col tempo, l’UNSIC ha registrato un incremento stabile nella sua presenza, affermandosi come un aggregatore di imprese e professionisti che mirano a promuovere il lavoro, gli affari e la responsabilità sociale. Per raggiungere tale scopo, ha costantemente ampliato la gamma dei suoi servizi consulenziali.

Di recente, il Governo l’ha identificata come una delle principali organizzazioni nazionali, assegnandole un seggio nel CNEL, consolidando la sua posizione tra le entità più influenti del paese.