Modello Alpine A110 R Le Mans: un tributo alle vetture iconiche della 24 Ore di Le Mans

Le auto Alpine vantano tutte un’aura leggendaria ma il modello Alpine A110 R Le Mans si rifà alla competizione sportiva della prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Non a caso, si tratta di un’edizione speciale dell’Alpine A110, finalizzata a rendere omaggio alla storia di resistenza, di tecnologia e le prestazioni che contraddistinguono le auto sportive.

Che cos’è la gara 24 ore di Le Mans?

La gara denominata ‘24 Ore’ di Le Mans, a detta dei professionisti, è una delle competizioni sportive più estenuanti e impegnative al mondo, capace di spingere i piloti che gareggiano con le loro auto ai limiti di velocità consentiti, e non per un breve lasso di tempo come avviene di solito, bensì per un’intera giornata intensa e intrisa di rivalità.

Fin dalla sua nascita nel 1923, la gara ha simboleggiato la resistenza e l’innovazione tecnica, indispensabili in questo specifico frangente, attirando – di conseguenza – i più spericolati, i più resilienti, ma anche i più abili piloti di eccellenza da tutto il mondo.

L’azienda automobilistica Alpine ha quindi deciso di rendere omaggio a questa competizione storica, portando sul mercato il suo modello A110 R Le Mans, cercando di incarnare l’emblema della velocità, della precisione e della resistenza. A quanto pare ci è riuscita alla perfezione, regalando agli appassionati un modello di auto di qualità eccelsa.

Le caratteristiche tecniche dell’Alpine A110R

Il modello ‘Alpine A110 R Le Mans si contraddistingue dal modello classico per i miglioramenti aerodinamici, necessari in ottica di competizione sportiva. Difatti, l’auto è dotata di elementi studiati per l’assetto aerodinamico, quali uno splitter anteriore, la presenza di minigonne laterali, un diffusore posteriore e uno spoiler posteriore di modeste proporzioni.

Le aggiunte svolgono due rilevanti funzioni: da una parte innalzano la bellezza estetica e di design della macchina e, dall’altra parte, incrementano le prestazioni su pista, affinché possa diventare uno strumento di competizione anche sul tracciato di Le Mans.

Vieppiù, i miglioramenti aerodinamici sono destinati a ridurre la resistenza aerodinamica, in contrasto con la deportanza, così da determinare un’ottima stabilità sulle alte velocità: un espediente che consente alla macchina di fendere l’aria con facilità.

Esperienza di guida complessiva

L’Alpine A110 R Le Mans è alimentata da un motore turbo a quattro cilindri ad alte prestazioni, il quale è abbinato a un sistema di trasmissione reattivo per permettere cambi di marcia rapidi e senza interruzioni.

Oltre a ciò, il modello dispone di tecnologie e caratteristiche all’avanguardia, finalizzate alla sicurezza e al comfort. Tra questi, figurano il sistema di mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e il monitoraggio del punto cieco.

Infine, l’abitacolo è predisposto da un corredo lussuoso e confortevole, realizzato con l’utilizzo di materiali pregiati e sistemi di infotainment all’avanguardia, affinché nulla sia lasciato al caso.