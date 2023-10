Malakiia: “Saudade” è il nuovo singolo

Da venerdì 20 ottobre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Saudade” (LaPOP), il nuovo singolo di Malakiia già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 ottobre. “Saudade” è un brano che nasce da un’esperienza personale emotivamente provante e racconta l’esperienza della perdita, il dolore e la nostalgia che si riassumono nel termine portoghese “saudade”, ma anche la nascita di un nuovo sentimento e la riscoperta di sé e della speranza, in sé stessi e nella vita, dopo e grazie ad un vissuto doloroso. Saudade è, per la cantautrice, un dolce e malinconico ricordo sbiadito nel tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto questa canzone pensando a quello che ho vissuto un anno fa, un’esperienza un po’ particolare! Tra queste c’è Saudade: la parola stessa riporta la sensazione che la traccia da’ quando la si ascolta. Con questo brano ho riportato alla luce quelle che erano tutte le mie paure: avevo esaurito le forze, e non pensavo più di poter ricominciare ad amare di nuovo. Mi rimane qualcosa “di te” dentro questa canzone, ho lasciato tutto alle spalle, perché è così che doveva andare ed è così che va la vita. Va presa di petto, bisogna essere forti, e noi delle volte “siamo più forti di quel che possiamo sembrare”. Mettersi alla luce ed essere reali, con le parole più semplici, questo volevo! Quando mi è arrivata la prima parte del ritornello sul beat, mi si è accesa una lampadina nella testa, ed ho iniziato subito a cantare e ballare! Tutte queste sensazioni sono il nucleo di quello che mi ha portato a scrivere il resto. Non è altro che il riflesso di quello che ho provato: mi sentivo vuota, non avevo più speranze per ricominciare ad amare, ma poi ho ripreso a credere in me e in ciò che di bello la vita può riservarci».

Per il videoclip di “Saudade”, Malakiia ha optato per un visual video a cura di Vivo Rec Film. Nella clip, i colori diventano con l’artista i protagonisti del visual, girato sulla terrazza di un palazzo completamente vuota e asettica: due teli e un outfit dedicato, i cui colori riflettono accuratamente il mood del brano. In “Saudade”, il colore è il blu. Il visual è il terzo capitolo, dopo “Sole d’inverno” e “Occhi come il mare”, di una trilogia a tre tinte, a cui hanno collaborato: Maicol Malizia (organizzazione, produzione, shooting); Adrian Scerbina (fotografia e montaggio); Erika Poltronieri (make-up).

Francesca Fucci, in arte Malakiia, è nata il 26 novembre 1996 in un piccolo paese in provincia di Avellino.

Fin dalla tenera età inizia a prendere le sue prime lezioni di canto, passione che porterà avanti col passare del tempo. A poco a poco, inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione elettronica e impara a suonare più strumenti. Questa combinazione permette all’artista di crescere sia a livello musicale che nella vita personale. All’età di 22 anni decide di fare le valige e partire, sceglie come meta l’Emilia-Romagna, perché ha sempre amato questo posto. Si stabilisce a Ferrara, dove inizia ad aprirsi verso nuove sperimentazioni e a scoprire nuovi suoni, nuovi mondi, nuove persone che finalmente al lato “elettronico” del panorama musicale italiano. “Malakiia è un mesh up di musica italiana R&B influenzata dal mondo Neo Soul ed elettronico, un nuovo genere che si sta creando nel mio mondo, non saprei descriverlo ma solo suonarlo” afferma l’artista. Da sempre è alla ricerca della perfezione, di un suo modo di essere, della sua musica, e di uno stile che rappresenti tutto quello che vive e crea giorno per giorno. Al momento sta lavorando all’uscita del suo primo EP ufficiale con LaPOP.