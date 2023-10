Euro 2024. Italia ko a Londra: la qualificazione si complica

“Rumorosa” caduta per l’Italia di Spalletti a Wembley. Gli inglesi si impongono 3-1 nella gara del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri vengono scavalcati dall’Ucraina al secondo posto in classifica, ritrovandosi a rischio esclusione.

L’Italia parte forte, si porta avanti con Scamacca al 15′, ma poi viene raggiunta dal rigore di Kane al 32′. Nella ripresa gli inglesi dilagano e ribaltano la sfida prima con Rashford (57′) poi con Kane (77′). Inghilterra matematicamente qualificata. Invece l’Italia se la giocherà con gli ucraini (che hanno 3 punti e una gara in più) nelle ultime due gare di metà novembre.

La Nazionale avrà l’opportunità di tentare l’aggancio nella penultima sfida del Gruppo C, in casa contro la Macedonia del Nord, poi si giocherà tutto nello scontro diretto, in programma in campo neutro (a Leverkusen) il 20 novembre. Serviranno almeno quattro punti per avere la certezza di volare in Germania e provare a difendere il titolo conquistato nel 2021. Quel che servirà è però una maggiore continuità nei 90′ a livello sia fisico sia mentale.