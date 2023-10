Crociera con imbarco a cabina: cos’è la sharing economy nella nautica di lusso

Immaginiamo di poter prenotare una crociera con imbarco a cabina per le vacanze in Sardegna 2024. La sharing economy nella nautica di lusso, con Luxury Sailing, è in super tendenza. Ma cos’è nello specifico e perché è una scelta di viaggio tanto vantaggiosa? Vi raccontiamo i motivi e le caratteristiche della crociera con imbarco a cabina.

Crociera con imbarco a cabina: in cosa consiste?

Il noleggio a cabina è un modo per vivere un’esperienza di lusso senza pari, esplorando la bellezza del Mediterraneo. Basta molto poco, in realtà, per concedersi una vacanza indimenticabile, con tutti i comfort del caso, senza nemmeno spendere molto. Un concetto di lusso che coniuga tutti i comfort e i servizi, ma allo stesso tempo permette di ottimizzare il budget.

Sì, con la crociera con imbarco a cabina possiamo semplicemente noleggiare la cabina, anziché l’intera barca. Una modalità di viaggio moderna, che ovviamente mette al primo posto l’esperienza di viaggio: si possono creare ricordi preziosi, grazie anche all’attenzione dell’equipaggio. Tutto viene pianificato nei minimi dettagli.

Questa soluzione di viaggio è per una vacanza di lusso, ma senza compromessi. Noleggiare un catamarano, del resto, presenta dei costi: noleggiare una cabina in un catamarano di lusso e condividere l’esperienza con altre persone non è altrettanto costoso. E l’aspetto più interessante è che la qualità non viene minimamente intaccata.

Perché scegliere la crociera con imbarco a cabina?

Magari abbiamo sempre sognato di vivere la vacanza dei nostri sogni in mare. Abbiamo sempre desiderato di salpare i mari, di visitare posti meravigliosi come la Sardegna, una delle mete più trendy dell’estate, amatissima non solo dagli italiani, ma anche dagli stranieri (e in particolar modo da vip e star).

Tuttavia, i costi del noleggio di un’imbarcazione di lusso ci hanno sempre fermato. Ecco, siamo qui per dirvi che con una crociera con imbarco a cabina questo problema non si pone, in quanto di fatto offre l’opportunità di risparmiare sul noleggio, ma non solo. Anche di conoscere nuove persone, di farsi guidare da un equipaggio esperto, di scoprire destinazioni mozzafiato.

Cosa è incluso nella crociera con imbarco a cabina?

Contrariamente al noleggio di un’imbarcazione da guidare – quindi bisogna essere esperti di guida in mare – con la crociera con imbarco a cabina, non dobbiamo preoccuparci di nulla. Perché è presente un equipaggio altamente qualificato che si occupa di ogni dettaglio della crociera con cura.

Sì, con le crociere con imbarco a cabina di Luxury Sailing è presente anche uno chef che si occupa di deliziare i propri passeggeri con manicaretti e prelibatezze di qualità eccellente. Ovviamente, legate alla cucina tradizionale sarda, che è tra le migliori al mondo. Si ha dunque la possibilità di ricevere un trattamento di lusso, gustando piatti indimenticabili in una delle cornici più affascinanti al mondo: la Sardegna.

Molte sono, poi, le esperienze incluse nella vacanza. Sì, perché, di fatto, si possono visitare alcune delle destinazioni più belle dell’isola, come l’Isola di Tavolara, l’Isola di Mortorio, la Baia di Porto Cervo – meta a dir poco esclusiva – o ancora fare un giro a terra nell’isola de La Maddalena, o persino a Bonifacio in Corsica.

Perché non è solo un’avventura via mare: è anche un modo per conoscere il territorio e per arricchire ulteriormente il proprio bagaglio culturale. Perché è proprio questo che riesce a trasmetterci un viaggio del genere: bellezza, cultura, storia. Il desiderio di lasciarsi baciare dal sole della Sardegna e dal profumo di salsedine.

Sharing economy nella nautica di lusso: un trend senza eguali

La sharing economy nella nautica di lusso, dunque, è un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sognano un viaggio unico nel suo genere. E che tra l’altro è ormai in piena tendenza.

Sì, dal 2018 ad oggi questo settore ha dimostrato un enorme vantaggio. Dopo la Pandemia di Covid-19, del resto, molti viaggiatori hanno iniziato a prediligere un tipo di vacanza molto più rilassante, via mare, allontanandosi dalla terra e dalla confusione.

“L’economia della condivisione”, il modello economico di business che privilegia i bisogni dei consumatori, permette così di fare una vacanza di lusso senza spendere un occhio della testa.