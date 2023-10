Trappole per topi e per altri animali da giardino

Le trappole per topi sono gli strumenti essenziali per la derattizzazione e la disinfestazione di un ambiente come vedremo in questo articolo perché sono delle cose più utilizzate dalle aziende specializzate.

Andremo a vedere quindi in questo articolo come sono fatte queste trappole e come sono utilizzate dalle ditte specializzate, nonché quali siano gli altri metodi che queste aziende usano per eliminare questi roditori che sono indesiderati per gli uomini.

Diciamo subito che una trappola per topo è un dispositivo che viene progettato per intrappolare e catturare in maniera efficace, ma anche umana, un roditore, tenendo presente che ci sono vari tipi di trappole. Anche se le più comuni sono quelle ad incastro e quelle adesive.

Le prime sono costituite da una piccola scatola di metallo o di plastica dove c’è una molla all’interno. Questa tipologia di trappola viene appositamente messa insieme ad esche allettanti proprio con lo scopo di attirare il topo, perché nel momento in cui esso entrerà e toccherà l’esca, la molla si attiverà chiudendo la porta e intrappolando il roditore all’interno.

Questo tipo di trappola viene considerato umano perché non danneggia a livello fisico Il topo però abbiamo poi quelle adesive e cioè foglie di plastica, di carta, che vengono rivestite con una adesiva molto forte.

Quello che succederà è che una volta che il topo camminerà la sua superficie adesiva rimarrà attaccato e non riuscirà a liberarsi: però invece queste trappole sono considerate da alcuni un po’ meno umani in quanto il topo prima di essere rimosso, dovrà un po’ soffrire.

Di sicuro le aziende specializzate nella derattizzazione dei topi utilizzeranno queste trappole proprio come strumento essenziale della loro strategia di controllo dei roditori in quanto saranno posizionate in maniera strategica nelle aree dove fossero stati segnalate attività di roditori o avvistamenti.

Altri particolari sul lavoro di queste aziende

Gli esperti che lavorano nelle aziende di disinfestazione derattizzazione prima di piazzare queste trappole di cui stiamo parlando oggi dovranno identificare quelle che sono le aree preferite le vie di accesso dai topi come per esempio fessure, buchi nelle pareti, punti di ingresso nel sistema fognario.

Di conseguenza andranno a posizionare queste trappole nei punti chiave utilizzando delle esche allettanti proprio con lo scopo di attirare i roditori il quale una volta intrappolati saranno rimossi dalle aziende in maniera igienica e sicura.

Lo scopo è sempre quello di assicurarsi che i topi vengono eliminati senza causare ulteriori danni o rischi per la salute di altri animali domestici o delle persone.

Ci sono altri metodi e strumenti che le aziende usano per eliminare in maniera efficace Ratti e topi come per esempio le esche velenose e cioè quelle formulazioni chimiche che attirano i roditori, per poi ucciderli nei momenti in cui vengono ingerite.

Però parliamo di un metodo che richiede competenza e molta attenzione per evitare che siano esposte ad esse gli animali domestici o persone che potrebbero correre un pericolo serio.

In ogni caso ricordiamo che ogni derattizzazione dei topi è diversa dall’ altra: quindi l’unica cosa da fare è contattare gli esperti e chiedere un preventivo.