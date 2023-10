In occasione di un vertice multilaterale che vedrà riuniti i rappresentanti di 130 Nazioni per il forum “Nuove vie della seta”, Vladimir Putin si reca in Cina per incontrare l’amico Xi Jiping. Lo Zar sostiene che le proposte cinesi per risolvere il conflitto “potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica” e anche che “nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari”.