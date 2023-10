Per Spalletti Ucraina-Italia è uno “spareggio”

Il 20 novembre a Leverkusen, campo neutro di Ucraina-Italia, sarà una sorta di “spareggio” per l’europeo. Infatti per Spalletti sarà una sfida da dentro o fuori con due risultati su tre per gli azzurri, sempre che l’Italia faccia il suo dovere contro la Macedonia a Roma tre giorni prima. Guardando la classifica, vincere, pareggiare o perdere a Wembley non cambia. Diverso sarebbe però il modo in cui ci presenteremo all’ultimo atto. Farlo da Italia che è tornata Italia sarebbe un’altra storia.

L’Ucraina ha sconfitto la Nord Macedonia, l’Italia di Spalletti ieri sera ha superato Malta 4-0. Italia ed Ucraina alla pari a 10 punti al secondo posto. Per gli azzurri c’è una partita in più prima dello scontro diretto, ma quella degli ucraini è più facile, contro Malta. Per l’Italia prima c’è l’Inghilterra, martedì, poi il mese prossimo la Nord Macedonia. I 13 punti (con una vittoria sui nord macedoni) è il minino. Potrebbero diventare 14 con un pari a Wembley, 16 in caso di un successo che non farebbe male all’Inghilterra. Agli inglesi tra Malta e Macedonia, il primo posto è alla portata.

Ucraina-Italia sarà decisiva. Che si arrivi con 13 punti a testa oppure 16-13 per noi, cambia poco. Se l’Italia vince o pareggia, è qualificazione. Discorso diverso in caso di sconfitta. Abbiamo vinto a San Siro 2-1. Se perdiamo con due gol di scarto (2-0, 3-1…) siamo superati. Se finisce con uno di differenza (1-0, 2-1, 3-2…) serve la differenza gol totale. su questo fronte, al momento, siamo in vantaggio, ma l’Ucraina ha Malta a disposizione. Si qualificano le prime due, però l’Italia, grazie alla Nations, ha un’arma in più. Si tratta del doppio spareggio di marzo per conquistare uno dei quattro posti mancanti all’Euro. Ma a Leverkusen l’Italia dovrà già avere staccato il pass per l’Europeo.