Il cielo di Perugia illuminato dai fuochi d’artificio dei Baracconi: al via l’edizione del centenario

Spengono 100 candeline i Baracconi. L’appuntamento con il Luna Park di Perugia festeggia il primo secolo. Al via ieri la più grande festa del Centro Italia a Pian di Massiano, nei pressi dello stadio Renato Curi. A chiudere la giornata inaugurale i fuochi d’artificio che, sabato sera, hanno letteralmente illuminato a giorno il cielo del capoluogo umbro. Uno spettacolo unico per inaugurare la centesima edizione dei Baracconi, che andrà avanti sino al prossimo 12 novembre.

Il taglio del nastro del Luna Park è avvenuto sabato pomeriggio alla presenza degli assessori del Comune di Perugia Luca Merli (sicurezza), Margherita Scoccia (urbanistica) e Gabriele Giottoli (sviluppo economico), della vice presidente dell’Assemblea Legislativa Paola Fioroni, delle consigliere comunali Francesca Renda (Tppu) e Cristiana Casaioli (Progetto Perugia), della vice comandante della polizia locale Antonella Vitali, della dottoressa Simonetta Polimanti (Polizia locale) e di Vincenzo La Scala, componente della commissione organizzativa del luna park. Ad allietare l’evento la filarmonica e le majorettes di Magione.

Le Istituzioni, accompagnate dalla musica della filarmonica e dalle evoluzioni delle majorettes, hanno effettuato un giro delle attrazioni, soffermandosi soprattutto nel gazebo che ospita la mostra sui 100 anni dei Baracconi.

Questi gli orari del Luna Park: tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 15:00 alle 24:00; il sabato e prefestivi dalle 10:00 alle 1:00, nei giorni festivi dalle 10:00 alle 24:00.

Tante le novità. Oltre alle 114 attrazioni (inclusi i banchi gastronomi) presenti, al centro dell’area in un apposito gazebo è ospitata la mostra per celebrare i 100 anni dei baracconi. Al suo interno le immagini che raccontano la storia dei Baracconi. Collegato alla mostra fotografica è il concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado i cui alunni ed alunne potranno presentare disegni e temi entro il 31 ottobre: alle due scuole vincitrici (una per la sezione “disegni” ed una per la sezione “temi”) sarà assegnato un premio da 2 mila euro. Gli elaborati saranno esposti all’interno della mostra fotografica.

Il 31 ottobre si terrà la serata di Halloween con animatori in maschera e sconti per le maschere più belle ed originali. L’8, 9 e 10 novembre, in calendario la festa del bambino. Le giostre saranno fruibili a 50 centesimi grazie alla distribuzione nelle scuole (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) di 27 mila cartelle. Inoltre saranno riproposte due giornate gratuite per le persone con disabilità.