Bronte: concorso per il miglior panettone al pistacchio

Tutto pronto per decretare il Miglior Panettone al pistacchio verde di Bronte DOP. Domenica 15 ottobre la finale, i migliori panettoni al pistacchio di tutta Italia (e non solo) si sfideranno per contendersi il titolo alla finale della seconda edizione del concorso nazionale “Miglior panettone al pistacchio verde di Bronte DOP”, organizzato dall’associazione “Zymè – lievitisti siciliani”.

Contestualmente alla manifestazione “Sagra del pistacchio di Bronte”, organizzata dal Comune di Bronte (Catania), si svolgerà, presso i suggestivi locali del collegio Maria a Bronte (Piazza del Rosario), la fase finale del concorso che decreterà il vincitore.

Una giuria di esperti, composta da Francesco Borioli (cofondatore di “Infermentum” e pluripremiato maestro lievitista) Angelo Musolino (Presente Conpait Italia), Peppe Leotta (presidente Copait Sicilia), Angelo Calandra (Direttivo Zyme), Valerio Vullo (Direttivo Zyme) valuterà ogni singolo panettone ammesso in gara.

“E’ una grande occasione di confronto e crescita per gli esperti “lievitasti” – dichiarano Filippo Cuttone (Presiedete Zyme) e Vincenzo Orefice (Tesoriere Zyme e promotore della manifestazione) – che si cimentano con una materia così pregiata come il pistacchio verde di Bronte DOP, ed è anche un modo per valorizzare questa terra”

Nel pomeriggio partiranno le valutazioni dei giudici alla quale seguirà la premiazione sul palco dei primi tre classificati. A conclusione dell’evento, in piazza del Rosario, il pubblico avrà la possibilità di degustare i panettoni offerti dai maestri “lievitasti” dell’associane Zymè lievitisti siciliani.

Ecco i nomi dei maestri lievitisti che sono stati selezionati: Adriano Pettignano, Centro comunale degli Anziani, Balerna (Svizzera) – Cinzia Falleri, Ristorante Sottosale, Massa Carrara (Toscana) – Pasquale Iannelli, Casa Mastroianni, Lamezia Terme (Calabria) – Isidoro Galioto, Panificio Galioto, Bagheria (Sicilia) – Antonino Stella, Pasticceria Stella, Caltanissetta (Sicilia) – Nicola Obliato, Obliato Pastry Boutique, Frattamaggiore (Campania) – Stefano Longhitano, Criscenti Artigiani del Gusto, Bronte (Sicilia) – Vanna Scattolini, Madamadorè, San Pietro in Cariano (Veneto) – Antonino Musumeci, Pasticceria Musumeci, Misterbianco (Sicilia) – Mario Davide Sciarrone, Nica Nuci, Linguaglossa (Sicilia) – Pasquale Pesce, Pasticceria Pesce, Avellino (Campania) – Marco De Natale, Pasticceria De Natale, Catania (Sicilia) – Gerri Labbate, Gerri Pasticceria, Agnone (Molise) – Carmelo Costanzo, Vanilla, Catania (Sicilia) – Diego Lo Verme, Almondor Gusti Siciliani, Canicattì (Sicilia) – Emanuele Salvatore, Magia dei Sapori, Brolo (Sicilia) – Simone Petralia, Bar nazionale, San Michele di Ganzaria (Sicilia) – Rosanna Scarlatta, Panificio Calandra, Valguarnera (Sicilia) – Gioacchino Gitto, Pasticceria Gitto, Torregrotta (Sicilia) – Gabriele Fiumara, California Cafè, Santa Teresa di Riva (Sicilia) Fonte Zymè – Lievitisti Siciliani.