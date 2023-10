Negozio virtuale vs Negozio fisico: i vantaggi dell’e-commerce

Il settore commerciale ha subito un sostanziale stravolgimento negli ultimi anni: negozi e store di qualsiasi livello hanno dovuto adattarsi ai mutamenti sociali e tecnologici che, negli ultimi decenni, hanno letteralmente trasformato la vita del consumatore moderno. L’avvento dell’e-commerce ha rappresentato, per i player impegnati nel settore retail, un vero e punto di svolta.

Oggi, sempre più persone scelgono l’universo online per effettuare i propri acquisti. L’incremento di acquisti effettuati tramite e-commerce è stato esponenziale solo negli ultimi anni, complice la pandemia globale e gli effetti che essa ha avuto sulla società moderna.

Cosa rende l’e-commerce così attraente agli occhi dell’utente? Quali sono i vantaggi dell’e-commerce rispetto al classico negozio fisico?

Scopriamo insieme quali sono i benefici dell’e-commerce e perché il concetto di store tradizionale, pur essendo tutt’ora fondamentale, ha subito un forte ridimensionamento a causa dell’avvento dell’e-commerce. Valutiamo perché sempre più consumatori e imprenditori optano per questa forma di commercio sia per effettuare acquisti, che per proporre in vendita la propria merce.

L’e-commerce sostituirà lo store tradizionale?

L’e-commerce è, oggi, un universo in continuo mutamento in grado di assecondare ogni desiderio dell’utente, mediante una panoramica intuitiva e semplificata dei prodotti in catalogo. Questo strumento, se ben congegnato e progettato, è in grado di offrire una serie di vantaggi che lo rendono una scelta vincente sia per i consumatori che per le imprese.

La sua convenienza, accessibilità, ampia gamma di prodotti e capacità di personalizzazione lo rendono una forma di commercio in continua crescita, dalle potenzialità illimitate. Nonostante questo, l’e-commerce non è affatto destinato a sostituire al 100% il negozio fisico, importante veicolo mediante il quale instaurare un rapporto di tipo umano e personale con il consumatore. Nel negozio fisico è possibile lavorare sulla sensibilità dell’utente, sulla sua percezione del brand e quindi, di conseguenza, sulla sua loyalty.

L’e-commerce, non potendo né volendo sostituire il negozio fisico, coesiste con esso e ne rappresenta la naturale estensione (nel mondo digitale). Al giorno d’oggi nessuna impresa può pensare di vivere il proprio business esclusivamente nel mondo fisico. La presenza digitale è essenziale per poter attirare l’attenzione di tutti i possibili target, non trascurando alcun genere di consumatore.

I 7 vantaggi di un e-commerce

Dall’altra parte, l’e-commerce permette di garantire al consumatore una scelta più ampia e un’esperienza di acquisto più consapevole e completa. Scopriamo quali sono i vantaggi di un e-commerce per le aziende di qualsiasi livello.

Accessibilità h24 e convenienza

Uno dei vantaggi più evidenti dell’e-commerce riguarda la sua disponibilità. Un e-commerce è online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi (e soprattutto) i giorni festivi e pre-festivi. I negozi virtuali non hanno orari di apertura e chiusura, ciò significa che permettono di effettuare acquisti quando all’utente è più comodo, indipendentemente dall’orario. Questa flessibilità è particolarmente preziosa per le persone con orari di lavoro irregolari o impegnative responsabilità familiari, riuscendo a soddisfare le esigenze più disparate ed evitando possibili perdite di fatturato per l’azienda.

Disponibilità illimitata di prodotti

Gli e-commerce offrono una vasta gamma di prodotti, spesso molto più ampia rispetto a un negozio fisico. Permettono di esplorare una selezione di articoli provenienti da tutto il mondo, confrontare prezzi e leggere recensioni dei clienti per prendere decisioni più consapevoli. Questa varietà e accessibilità consentono ai consumatori di trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno, testimoniando l’impegno del brand nei confronti del cliente e della sua soddisfazione.

Ottimizzazione di tempo e denaro

Acquistare online elimina la necessità di recarsi fisicamente in un negozio, risparmiando tempo e denaro, sia per quanto riguarda il trasporto che per quel che riguarda la possibilità di accedere a sconti e offerte. Le vendite online spesso consentono di accedere sconti e promozioni esclusive che possono far risparmiare ulteriormente l’utente, incentivandolo ad acquistare nuovamente e non rappresentando una perdita per l’azienda impegnata nella vendita.

Possibilità di raggiungere un numero maggiore di persone

Per le imprese, l’e-commerce apre le porte al mercato globale. Puoi raggiungere clienti in tutto il mondo senza la necessità di aprire filiali fisiche o stabilimenti all’estero. La possibilità di internazionalizzare la propria offerta consente, di conseguenza, all’azienda di raggiungere un numero maggiore di persone, aumentando le percentuali di vendita e quindi il fatturato. Questo è uno dei vantaggi principali grazie al quale molte piccole imprese prosperano nell’era dell’e-commerce.

Personalizzazione basate sugli acquisti

L’e-commerce, utilizzando sofisticati algoritmi, propone raccomandazioni e suggerimenti all’utente sulla base dei prodotti precedentemente consultati, degli acquisti già effettuati e delle preferenze espresse online nel corso del tempo. Ciò permette all’impresa di indirizzare l’utente verso una serie di prodotti che potrebbe trovare più interessanti e, quindi, guidarlo all’acquisto. Un acquisto più piacevole per l’utente e molto più profittevole per l’azienda.

Analisi dei dati

Gli e-commerce sono collegati naturalmente a potenti strumenti di analisi dei dati che consentono alle aziende di monitorare le preferenze dei clienti, i comportamenti d’acquisto e le tendenze di mercato. Questa capacità di raccogliere e analizzare i dati rappresenta il vero petrolio del nuovo millennio, per le aziende di qualsiasi livello e dimensione. Viene, infatti, utilizzata per ottimizzare la strategia di marketing e migliorare l’esperienza del cliente.

Riduzione dell’impatto ambientale

Acquistare online può essere più sostenibile dal punto di vista ambientale. Riducendo gli spostamenti in auto verso i negozi fisici, si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale legato alle emissioni di carbonio.

Matrix Digital Factory può aiutarti a concretizzare tutto questo, permettendoti di sfruttare le potenzialità del canale e-commerce mediante una consulenza e-commerce a Napoli. Prenota ora per massimizzare le performance del tuo business!