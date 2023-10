L’artista folignate Vittorio Vetturani in radio con “Comunque vada”

In radio e nei principali store digitali il nuovo singolo dell’artista folignate Vittorio Vetturani, un brano prodotto da Biko presso il Pocketstudio. Dopo “Polaroid” l’artista umbro torna con un pezzo che ancora una volta si propone di toccare le corde dei cuori di ognuno di noi: “Comunque vada”, una canzone che parla di tempo, d’amore, di allontanamento, tre fattori che nel corso della nostra vita tendono a intersecarsi. L’importante è tenere sempre duro, cercando di appoggiarsi sui punti fermi della nostra vita, come la famiglia e gli amici. Il testo, di Andrea Amati e Fabio Vaccaro (che si sono occupati anche della musica), si concentra sulla forza dell’amore puro, quello che ci tiene in piedi anche di fronte alle tempeste, che resiste alla distanza, all’usura degli anni, alle difficoltà della vita. Per citare il brano “il futuro in fondo è adesso, in ogni attimo” e dobbiamo godercelo nonostante tutto.

Il videoclip per la regia di Simone Gazzola è stato girato tra Valtopina (PG) e la Tenuta San Lorenzo Vecchio (PG). All’interno gli attori, vestiti per l’occasione da “Magnolia pezzi unici” di Sandra Riommi, vanno a sottolineare l’univocità dell’amore, valido per ognuno di noi e sottoposto alle stesse difficoltà della vita, più o meno marcate. Le tre coppie, composte da Sara Seccafieno, Federico Coccia, Linda Alessi, Francesco Felici, Luca Giovannelli e Gianfranco Ricci, vanno a rappresentare l’amore in ogni sua forma, consapevoli che non esiste un amore più valido di un altro, ma solo l’amore, puro, semplice, avvolgente.



Vittorio Vetturani, giovane artista valtopinese, nasce a Foligno il 16 marzo del 1992 e subito si interessa alla musica intraprendendo un percorso di studio con la vocal coach Fabrizia Luchetti. Nel corso degli anni la sua passione lo ha portato a partecipare a numerosi concorsi, ottenendo buoni risultati: Area Sanremo, Cantagiro, Tour Music Fest, Sanremo New Talent, Una voce per l’Europa, Sanremo Doc e, recentemente, Tributo a Sergio Endrigo.