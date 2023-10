Alis Ray: “Padroni del niente” è il nuovo singolo

Dal 13 ottobre 2023 in rotazione radiofonica “PADRONI DEL NIENTE”, il nuovo singolo di Alis Ray disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 9 ottobre. “Padroni del niente” è un brano pop melodico elettronico scritto da Alis Ray. Chitarre elettriche e tastiere si intrecciano con la voce della cantautrice che racconta una storia: l’illusione nella quale viviamo, o meglio sopravviviamo, perché la circolarità degli eventi quotidiani e la corsa al tempo ci fa perdere lo spessore e la qualità delle azioni che ogni giorno compiamo ormai automaticamente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Padroni del niente sottolinea l’importanza di fermarsi, evidenziato con l’immagine di una persona in stato di meditazione, per poter così riprendere contatto con la vita e poterne godere, in quanto essa è il vero dono che ci è stato dato.”

Il video di “Padroni del niente” alterna scene in cui la cantautrice racconta una storia a delle scene di vita quotidiana dove ognuno di noi può rispecchiarsi.

Alis Ray, all’anagrafe Annalisa Stecconi, è una cantautrice italiana, che desidera condividere attraverso la musica, la resilienza e le scoperte che ha fatto e che continua a fare, nel cammino interiore di conoscenza di sé.

Fin da bambina si manifesta molto sensibile ed inizia a porsi tutte quelle domande esistenziali per comprendere la vita e il suo senso.

La sua ispirazione proviene da quei grandi uomini e donne, che grazie al loro genio, al loro coraggio e al loro amore, hanno compiuto gesti che hanno lasciato un segno indelebile del loro passaggio sulla terra. Essi sono la dimostrazione che ogni essere umano può diventare un essere straordinario e fare il bene per sé stesso e per gli altri.

Le sue canzoni, infatti, parlano di ciò che possiamo diventare se impariamo a liberare il nostro potenziale, partendo dalla conoscenza di sé, che necessita di un autoconsapevolezza più profonda di quella che sperimentiamo quotidianamente. Alis vuole condividere con le persone a lei care e con chi lo desidera e lo ricerca, sé stessa e le sue piccole grandi illuminazioni che le hanno permesso di cambiare la visione della vita, delle cose e della gente, affinché anche gli altri se ne possano avvantaggiare per cambiare la propria storia e dirigere così il proprio destino.

Alis afferma che tutti noi possiamo cambiare se lo desideriamo ardentemente e se utilizziamo degli strumenti orientanti come la meditazione e l’osservazione di sé e grazie a questo possiamo accedere ad una nuova vita.

Nel 2023 arriva in finale alla 36^ edizione di Sanremo Rock e ottiene così la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Dopo “Cambia adesso” e “Set me free from myself”, “Padroni del niente” è il nuovo singolo di Alis Ray disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 9 ottobre 2023 e in rotazione radiofonica dal 13 luglio.