Giornata Nazionale dei Borghi Autentici la prossimadomenica 15 ottobre a Castellaneta

Castellaneta. Domenica 15 ottobre 2023 si svolgerà la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici e Castellaneta ospiterà l’evento con una giornata speciale comprendente molte le iniziative messe in campo nella cittadina Castellanetana per l`intera giornata: parola chiave il Food & Turismo.

Alle ore 10:00, presso le Officine Mercato Comunale c’è la testimonianza della food blogger Anna Gentile, in arte Anna The Nice, che ci esporrà il suo progetto, nato da una semplice passione personale per la cucina pugliese e divenuto un lavoro, che si fonda sulla volontà di trasmettere ai numerosi turisti che giungono nella regione Puglia, una esperienza che prescinde dalla mera trasmissione di ricette e che coinvolge il viaggiatore in una vera “experience” di gusto ed emozionale.

Poi sarò possibile degustare, grazie alla trattoria urbana Casa 28, leccornie locali e vedere la proiezione del videoclip “Si vive bene al sud” di Flavia Ripa.

Le vie del centro storico ed i palazzi storici saranno il teatro di laboratori per la realizzazione di cartellate e pasta fatta in casa, grazie alle sapienti mani delle massaie locali capaci, non solo di condividere la loro esperienza ma, soprattutto, di trasmettere il forte legame fra il cibo e l`ospitalità.

Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, ci saranno numerose iniziative condotte da alcune associazioni locali: apertura delle chiese di Santa Maria del Rifugio, San Giuseppe, Santa Chiara, Santa Caterina, San Giovanni, Cattedrale e degli antichi ipogei di San Domenico ed il foveario di San Pietro.

Resterà aperto e gratuito il Museo Rodolfo Valentino e, sempre dedicata al mito del cinema muto, la mostra presso il Palazzo San Domenico.

Laboratori creativi per bambini, visite guidate gratuite, artisti di strada, musica e burattini, animeranno l`intero centro storico.

Una festa per il palato che vuole tuttavia coinvolgere tutti i sensi, da non perdere.