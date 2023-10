La Schola Cantorum Zimarino di Chieti compie 60 anni

Questo 2023 segna un grande traguardo per l’APS Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” di Chieti, Coro della Cappella Musicale della Cattedrale di Chieti che propone una serie di concerti da eseguirsi in collaborazione con un’Orchestra da Camera, organista e pianista nell’ambito delle celebrazioni per i 60 anni di attività dell’Associazione.

“Non è soltanto un compleanno importante per via del lungo tempo che lega noi che facciamo parte della Schola – spiega il Maestro Gabriele Di Iorio che dirige il Coro – ma è una ricorrenza che ci aiuta a delineare un bilancio di quelle che sono le emozioni che abbiamo vissuto e che in qualche modo abbiamo generato in chi ci segue. È un vero e proprio traguardo storico che vogliamo celebrare nella nostra regione con un calendario simbolico che ci accompagnerà fino al Concerto per il Santo Natale”.

“La Schola Cantorum ‘Padre Settimio Zimarino’ di Chieti, che si è sempre distinta per le sue importanti attività nel corso degli anni, ha una storia forte e salda che vogliamo non soltanto festeggiare adeguatamente ma anche far conoscere a tutti per preservarne la conoscenza e magari tramandarla ai più giovani che hanno il compito di mantenerla viva in futuro. Si tratta di una realtà che ha un curriculum particolarmente ricco, dunque non possiamo che augurare ad ognuno degli elementi della Schola di proseguire con la stessa passione in questo percorso culturale importante per la nostra regione e di cui vantiamo, con grande stima, la presenza sul territorio – sostiene l’assessore regionale per Turismo e Cultura Daniele D’Amario. – Invito tutti a partecipare agli eventi proposti per festeggiare questo importante compleanno”.

Quattro sono gli appuntamenti previsti ed in calendario per celebrare l’importante traguardo: si parte il 28 ottobre 2023 alle ore 18.00 quando presso l’Auditorium delle Crocelle a Chieti ci sarà un recital in ricordo di Maria Vittoria Romano, docente di canto che ha contribuito alla formazione vocale della Schola Cantorum Zimarino, con la partecipazione di ex allievi del Coro Zimarino che si sono affermati a livello internazionale e con la partecipazione del musicologo Vincenzo De Vivo.

Il 4 novembre 2023 alle ore 18.00, ci sarà nel Seminario Regionale a Chieti il concerto della Schola con esecuzione della Prima e Secunda Missa Pontificalis di Lorenzo Perosi. Il concerto sarà introdotto da una relazione sulla figura del compositore Mons. Lorenzo Perosi da Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

L’8 dicembre 2023 alle ore 17.30 l’Auditorium Museo Universitario Chieti ospiterà il concerto dell’Ensemble “ESACORDO”, sestetto di voci femminili formatesi nella Schola Cantorum Zimarino, mentre il 17 dicembre 2023 alle ore 20.00, la Cattedrale di San Giustino di Chieti ospiterà il Concerto di Natale, in occasione del quale la Schola Cantorum Zimarino si esibirà con l’Orchestra d’Archi per l’esecuzione della Messa di J. S. Bach n. 3 in G minor BWV 235 Suite Natalizia di Sergio Prodigo.

Il calendario per i 60 anni della Schola gode del patrocinio della Regione Abruzzo, della Curia Arcivescovile Chieti – Vasto e del Comune di Chieti. È possibile seguire la pagina fb @sholacantorumsettimiozimarino.