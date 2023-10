Parcheggio a Malpensa – prezzi e servizi

Chi non ha mai lasciato la macchina a Milano, soprattutto all’aeroporto, magari non conosce come funziona il parcheggio a Malpensa. Forse nemmeno sa che esiste o si chiede se c’è la disponibilità e la capienza giusta per ospitare tutti i cittadini che devono lasciare lì la macchina.

Diciamo che a Malpensa troviamo vari parcheggi in base ai vari terminal dell’Aeroporto: parliamo di posti pensati ovviamente per cercare di accontentare le esigenze di tutti gli utenti, e cioè sia delle persone che devono stare molto tempo e sia per chi deve lasciare il suo veicolo per un breve periodo.

Quindi nel momento in cui andremo in aeroporto è bene sapere da prima se sarà una cosa veloce perché magari dobbiamo andare a prendere un amico, un parente o portarlo per andare a prendere l’aereo oppure se staremo più tempo, perché solo così potremo capire come muoverci o se riusciamo a risparmiare, tenendo presente che i parcheggi destinati a una sosta breve sono di solito più vicino al terminal, e quindi ci permettono di poterci andare a piedi, lasciando la macchina per qualche ora, anche perché se il tempo si dovesse allungare non converrebbe più dal punto di vista economico.

Ci sono invece altri parcheggi che sono molto più lontani e che invece sono pensati per quelle persone che devono lasciare la macchina per più tempo: ci riferiamo magari a diverse ore, oppure interi giorni.

I cittadini che scelgono quest’ultima soluzione sono sempre di più anche nel caso in cui debbano partire per qualche giorno proprio perché sono consapevoli che si tratta di aziende di parcheggio che offrono molti servizi interessanti, partendo dal fatto che danno la possibilità di tenere la macchina al sicuro, anche se ovviamente bisogna poi scegliere tra parcheggi coperti e scoperti. In ogni caso non si parla nemmeno di servizi così cari.

Di sicuro però grazie a questa possibilità si potrà stare tranquilli perché si avrà la certezza che una volta tornati dal viaggio, la macchina tornerà a disposizione sana e salva, mentre per quanto riguarda l’andata non si avrà bisogno di disturbare nessuno per recarsi all’aeroporto, perché si andrà col proprio veicolo.

Motivazione principale per decidere di lasciare la macchina nel parcheggio dell’Aeroporto

Può teoricamente sembrare strano pensare che convenga lasciare la propria macchina per andare e tornare da Malpensa e addirittura lasciarla per qualche giorno, mentre in realtà analizzando bene questo servizio ci si renderà conto che si tratta di un’ottima soluzione sia dal punto di vista economico, ma anche logistico e funzionale.

Non è un caso che negli ultimi anni le richieste relative a questo servizio sono sempre di più: è proprio questo il motivo per il quale i parcheggi sono stati implementati sia per quanto riguarda il numero, ma anche per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti ai clienti.

Tra i vantaggi da citare di sicuro c’è il fatto di poter prenotare e pagare in anticipo il parcheggio sperando di risparmiare, ma soprattutto avendo la certezza di avere il posto che si desidera per quanto riguarda la propria macchina.