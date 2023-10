“Nuvole”: il nuovo singolo di Germano Parisi, Deiv e Henry

Dal 13 ottobre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NUVOLE” (Estro Records/Ingrooves/Universal Music Group), il nuovo singolo di Germano Parisi, Deiv e Henry. “Nuvole” è un brano pop/trap che unisce tre modi di fare musica sostanzialmente diversi in un sound internazionale ed attuale facilmente fruibile. Il mood musicale si muove ed evolve su chitarre, basso e beat con virtuosismi vocali.

Spiega Germano Parisi a proposito del brano: “Nuvole nasce quasi per gioco da una sessione in studio da Deiv con il solo scopo di sperimentare e divertirci. L’aver creato subito melodie orecchiabili ha contribuito al processo di finalizzazione del brano, con l’ausilio prezioso di Henry. Quale miglior posto se non le nuvole per un colpo di fulmine? Ringrazio Mario Tortoriello per il mix e master e Massimo Parisi per il costante supporto produttivo”.

Il videoclip di “Nuvole” è un lyric dove un aereo passa fra le nuvole mentre scorrono le parole del testo.

Germano Parisi, cantautore, producer e vocal coach con all’attivo varie partecipazioni nei talent nazionali con i suoi allievi (The Voice, X Factor, Amici, Sanremo Young, Castrocaro ecc.) torna dopo una lunga assenza sul mercato discografico nel 2023 col singolo, da lui scritto e prodotto, “Rinascere” con l’importante featuring nei backing vocals di David Blamires, vocalist e polistrumentista del Pat Metheny Group, vincitore di 2 Grammy Awards. Nell’estate 2023 escono i brani “Se tornassi adesso” e “Vortice”.

Deiv (Davide Iannone), cantautore, violinista e producer classe 2001 nato ad Enna e vive a Salerno, propenso alla sperimentazione con un background classico, inizia con questo singolo il suo percorso discografico.

Henry (Enrico Marino), classe 2001, nato a Salerno, cantante, compositore e musicista, predilige il Soul e R&B ma spazia tra vari generi musicali con influenze internazionali. Dopo varie esperienze artistiche esordisce con “Nuvole” come primo singolo.

