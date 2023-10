Dal 10 ottobre 2023, Giornata della Salute Mentale, è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “MALÈSSERE”, il nuovo album dei MUTONIA.

“Malèssere” è il primo disco in italiano dei Mutonia. Si tratta di un concept album che racconta storie di vita giovanili, un progetto composto da 14 brani che sono stati letteralmente vomitati dopo X Factor.

“Malèssere” spiega che non solamente noi viviamo con noi stessi ma che conviviamo anche con i nostri mali che tra le varie, si prendono cura di noi.

Dichiarano gli artisti a proposito della nuova release: “NOI da molti anni a questa parte viviamo una vita abbastanza sana e dignitosa rispetto a tanti anni fa, e per ‘NOI’ intendiamo una fascia di persone che ad oggi può permettersi un cellulare, un abbonamento Netflix e agi simili… Da anni oramai viviamo bene ma abbiamo un male dentro, che cresce e si prende cura di noi, ognuno ha il suo e ci convive. MALÈSSERE è come Ovosodo di Virzì che non va ne su ne giù ma ci accompagna per la vita”.

TRACK LIST:

Malèssere

Baby

Vivo

Ascoltami

Indifferente

Tutta Fortuna

Musica Pesante

Viaggiare

Fino Alla Fine

Ancora

Maledetta

Amica Fragile

Biografia

Chitarra, basso e batteria sostengono una voce graffiante per un “Fuckin’ Rock” puro, asciutto e una vocazione naturalmente internazionale. Questi sono i MUTONIA.

Nel 2021 infiammato palco e tavolo di XFactor gareggiando nel team Agnelli con “Rebel”.

Sono stati l’immagine della playlist Rock Italia di Spotify.

Hanno effettuato un tour nei club e festival italiani nel 2022 con il loro “Fuckin’ Tour”.

