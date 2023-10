Spalletti per Malta e Inghilterra convoca Udogie

Ventisette azzurri convocati dal c.t. Luciano Spalletti per le gare dell’Italia contro Malta di sabato 14 ottobre (in programma a Bari) e contro l’Inghilterra martedì 17 a Wembley. Prima convocazione per Udogie, difensore del Tottenham, mentre ritornano in azzurro Bonaventura e Kean. Fuori gli acciaccati Retegui e Immobile. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)