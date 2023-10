Su Bluespirit.com il Black Friday è prezioso, sconti imperdibili sulle collezioni di gioielli e orologi dei top brand

Siamo ormai vicini al Black Friday 2023, quel tanto atteso periodo dell’anno in cui è possibile beneficiare di sconti irripetibili sui propri articoli preferiti, inclusi bijou e orologi. Anche la gioielleria digitale Bluespirit.com ha inserito in catalogo tantissime proposte per rispondere alle esigenze di ogni cliente. Dagli eleganti orologi in offerta Black Friday ai romantici anelli di fidanzamento, in pochi istanti online è semplice individuare il prodotto perfetto per impreziosire il proprio look.

L’offerta di Bluespirit.com è ampia e costantemente aggiornata, per restare al passo con le ultime tendenze del settore. Per ciò che riguarda i prodotti, s’incontrano bracciali, collane, anelli, orecchini, cavigliere e orologi, realizzati con materiali di elevata qualità: oro, argento, diamanti perle e gemme.

L’utente può approfittare dei marchi più autorevoli e apprezzati del settore, tra cui Chiara Ferragni Brand, Morellato, 10 Buoni Propositi, Philip Watch, Live Diamond, Citizen, Cluse o Scuderia Ferrari, solo per ricordarne alcuni.

Ai monili in offerta in occasione del Black Friday 2023 si uniscono tantissimi cadeaux speciali, raccolti nell’apposita sezione “Idee regalo” dell’e-commerce. Eleganti e raffinati, permettono di stupire il destinatario e di rendere indimenticabile il momento da festeggiare. Bluespirit.com, inoltre, permette l’acquisto di Gift Card, del valore a scelta.

Acquistando online, le spedizioni diventano gratuite per importi superiori a 39 euro. Mentre le modalità di pagamento implementate, PayPal, carta di credito, GooglePay e ApplePay, pongono l’utente al riparo da qualunque rischio.

Il cliente, in ogni caso, può anche decidere di ritirare il proprio ordine presso uno degli oltre 200 negozi Bluespirit presenti nel nostro Paese. Negli store abilitati è possibile richiedere il servizio di personalizzazione di gioielli e orologi.

I vantaggi che caratterizzano l’esperienza d’acquisto sulla gioielleria digitale non sono ancora terminati. Con l’iscrizione al Club Momenti Preziosi, l’utente riceve la Bluespirit Card, grazie a cui è possibile approfittare di un cadeau di benvenuto e di offerte su misura. Una volta raggiunto il livello di membership Diamond, a quota 250 punti, i privilegi crescono ulteriormente.

Infine, sia durante la fase di selezione che nel post-vendita, l’acquirente può contare su un preparato servizio di customer care, capace di fornire consigli preziosi, indicazioni utili e di risolvere qualunque dubbio. È raggiungibile tramite numero telefonico ed indirizzo e-mail dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00.

Per il Black Friday 2023 scegli un gioiello o un orologio su Bluespirit.com. E ricorda che l’iscrizione alla newsletter riserva uno sconto del 10% sul primo acquisto online.