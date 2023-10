Fotoregali.com: il tuo partner digitale per regali personalizzati unici e indimenticabili

Fotoregali.com è il tuo spazio digitale dove creare regali personalizzati per ogni occasione. Scopri oltre 500 prodotti di qualità, realizzati da esperti artigiani, con sconti fino al 30%, spedizioni rapide e pagamenti sicuri.

Passando in rassegna la proposta di Fotoregali.com si trovano centinaia di articoli, personalizzabili con facilità anche dai meno esperti di tecnologia. Alcuni esempi? Cuscini, puzzle, t-shirt, portachiavi, astucci, stampe su plexiglass, plaid personalizzato, ma anche regali per la festa dei nonni, come cornici, calendari, tovaglie e grembiuli.

Una volta selezionato il prodotto che meglio risponde alle proprie richieste, basta caricare la fotografia ed eventualmente aggiungere scritte, clip-art e loghi. A questo punto, i grafici del team di Fotoregali.com analizzano le immagini, regolandone la luminosità e correggendo eventuali difetti. Una volta terminato il progetto è possibile approfittare di un’anteprima in 3D completamente gratuita.

Gli articoli che fanno parte dell’offerta dello store sono realizzati artigianalmente da sarti, falegnami e professionisti specializzati. A ciò si uniscono macchinari all’avanguardia e performanti, che assicurano un’eccellente qualità di stampa.

I vantaggi non sono ancora terminati. L’intero catalogo si caratterizza per l’ottimo equilibrio fra qualità e prezzo. Con un click sulla sezione “Offerte”, però, s’incontrano le occasioni di risparmio più competitive attualmente valide, con un taglio dei costi di listino ufficiali che raggiunge il 30%.

È prevista l’opportunità di acquistare dei buoni regalo per sorprendere il destinatario con un pensiero simpatico e originale, nonché beneficiare della promo “Porta un amico”. Riserva sia a chi è già cliente che al neo-iscritto un buono di credito da spendere online.

Oltre alle convenienti promozioni, Fotoregali.com garantisce spedizioni celeri, in appena 24/48 ore. Sono portate a destinazione da corrieri autorevoli e, per gli ordini di oltre 39 euro, le consegne sono a costo zero.

PayPal, carta di credito, bonifico bancario e contrassegno sono le modalità di pagamento implementate dall’e-commerce. Sono caratterizzate da una prerogativa essenziale: la sicurezza.

Nell’eventualità di domande, necessità di assistenza o bisogno di informazioni extra riguardo un articolo è attivo un puntuale servizio di customer care. È raggiungibile tramite WhatsApp e numeri di telefono. Il portale, infine, presenta anche una completa sezione “FAQ”, in cui si trova una risposta rapida ai quesiti più frequenti.