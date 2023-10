Castellani Shop: arredi italiani direttamente dal produttore con spedizione gratuita

Castellani Shop è la risposta per chi cerca arredi di qualità italiana direttamente dal produttore. Un vasto catalogo online è combinato con la spedizione gratuita su ogni acquisto. Gli arredi che fanno parte dell’offerta, oltre ad essere esteticamente gradevoli e durevoli nel tempo, sono realizzati interamente nel nostro Paese. Una prerogativa imprescindibile, confermata anche dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

Ma quali sono le opzioni di cui il cliente può approfittare? Possiamo ricordare, ad esempio, scaffali componibili, panche spogliatoio, scrivanie e sedute ergonomiche per ufficio, vetrine espositive, librerie, banchi vendita, cartelliere ma anche armadietti sporco pulito e banconi da lavoro.

Agli arredi si uniscono anche diversi servizi esclusivi, per rispondere alle necessità delle aziende. Castellani Shop, infatti, offre l’opportunità di richiedere la progettazione dei propri spazi lavorativi, potendo contare sul supporto fornito dagli esperti dell’Ufficio Tecnico Interno. Inoltre, consente di acquistare allestimenti completi dedicati ai negozi.

Tantissimi sono i riconoscimenti autorevoli ottenuti inoltre sessant’anni di attività. L’impresa italiana, per cominciare, è stata inserita nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23″, realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Non solo, grazie al rispetto delle buone prassi online e alla protezione del cliente in ogni fase di permanenza online, ha ottenuto il Sigillo Netcomm.

Castellani Shop dà forma ad un rapporto diretto con il proprio pubblico, privo di intermediari. Ciò permette l’applicazione di condizioni vantaggiose, a cui vanno ad unirsi ulteriori occasioni di risparmio e promozioni convenienti raccolte, in particolare, nelle sezioni “Outlet” e “Fuori Tutto” del portale digitale.

Per richiedere consulenze, consigli o risolvere eventuali dubbi gli utenti possono fare affidamento su un qualificato servizio di assistenza multi-canale. È raggiungibile tramite WhatsApp Business, numero di telefono, chat online e indirizzo e-mail.

PayPal, carta di credito e bonifico bancario sono le modalità di pagamento implementate dall’e-commerce, sinonimo di massima sicurezza e trasparenza. Quanto alle spedizioni, infine, sono sempre a costo zero e vengono effettuate da corrieri affidabili, con comprovata esperienza sull’intero panorama nazionale.