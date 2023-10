Trasporto con ragno conto terzi – servizi ambientali

Il trasporto con ragno contro terzi è uno di quei servizi offerti da aziende molto competenti nel settore dei traslochi e della logistica perché ha a che fare col trasporto di materiali e di merci di terze persone che viene fatto attraverso un automezzo particolare che si chiama ragno, che andremo a vedere cos’è.

In pratica Il ragno è un camion che possiede un pianale che si ribalta sul vetro e che è dotato di larghe gambe estensibili sui dati che permettono di scaricare e caricare la merce in autonomia senza l’ausilio di attrezzature aggiuntive.

Quello che succederà è che per merito delle gambe telescopiche, e della possibilità di poter inclinare il pianale, questo mezzo consente dei movimenti agevoli di casse containers bancali, nonché qualunque altro carico.

Parliamo quindi di un servizio molto importante che viene offerto da aziende specializzate le quali mentre a disposizione dei loro clienti i propri veicoli che abbiamo visto chiamarsi ragni per il trasporto tra terzi.

Queste aziende in genere operano a livello nazionale e regionale offrendo servizi logistici in maniera personalizzata a tante realtà quali per esempio grossisti, spedizionieri commissionari, industrie, nonché quelle persone che operano nel mondo delle costruzioni e che in alcuni casi lavorano anche a livello internazionale.

Si tratta poi di un servizio che sarà perfetto per tutte quelle aziende che hanno bisogno ogni giorno, o comunque spesso, di muovere merci che sono molto pesanti e molto voluminose su rotte che potrebbero essere variabili e fisse.

Però il loro problema è che non hanno mezzi propri e quindi hanno bisogno di questo tipo di trasporto appunto conto terzi.

In particolare ad averne bisogno saranno tutte quelle realtà che operano in settori molto importanti, ma anche complessi come quello alimentare, navale, metalmeccanico, legno arredo e anche tutti quegli operatori legati al settore cantieristico.

Vantaggi e costi di questo trasporto

Tra i vantaggi principali di questo tipo di trasporto con ragno c’è sicuramente la possibilità nel senso che è possibile operare trasporti su misura, ma non solo, perché si tratta anche di risparmiare su costi di gestione del parco mezzi, nonché anche la possibilità di avere a che fare con conducenti che sono certificati e che sanno guidare con professionalità questo tipo di mezzo, grazie al quale si possono eliminare sprechi e ottimizzare carichi e spazi, ovviamente ci stiamo riferendo al ragno.

Per quanto riguarda i costi ci sono ovviamente delle variabili da tenere in considerazione, però diciamo che linea di massima si parla di prezzi che hanno a che fare con i servizi accessori richiesti nonché in base alle rotte percorse.

In genere alle tariffe decise dall’azienda bisogna aggiungere altri costi e cioè quelli di carico e scarico, nonché quelli eventuali di deposito e assicurazione mentre per grandi volumi si possono avere in alcuni casi degli sconti.

Ricordiamo infine che gli operatori del settore offrono altri servizi accessori come per esempio tracciabilità dei carichi, personalizzazione dei mezzi nonché stoccaggio merci prelievo e consegna su orari specifici e particolari.