Conclusa la Nona Edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania

Un finale con i botti che chiude degnamente la Nona Edizione di un evento unico, coinvolgente e appassionante. Un successo assolutamente meritato, quello del Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania, per la grande macchina organizzatrice e per tutti coloro che hanno voluto scommettere su un appuntamento consolidato per l’intera Sicilia Orientale e non solo.

“Stanchi ma felici per un evento che con le iniziative culturali, artistiche e gastronomiche ha incontrato la soddisfazione ed il piacere di migliaia di persone – spiega uno degli organizzatori della manifestazione Mirko Marcantonio – è bene ribadire che, a differenza di quello che ha pensato qualche “leone da tastiera”, il Comune di Gravina ha dato il patrocinio gratuito a questo appuntamento ma l’intero Festival è stato reso possibile grazie alla lungimiranza, alla perseveranza e alla passione di tantissimi imprenditori del nostro territorio”.

Accanto a lui sul palco il padre e altro organizzatore Franco Marcantonio: “Abbiamo preso un impegno serio e concreto con risultati che ci hanno ampiamente ripagato dei tanti sforzi compiuti per realizzare un festival unico nel suo genere. Vorrei ringraziare tutti gli sponsor, il personale, lo staff e ogni singolo componente di questo festival che con passione e tanta dedizione ha reso possibile tutto questo”.

Con loro l’Associazione Gravina in Loco Odv con Barbara Pennisi, La Sicili Eventi SRLS, il direttore del centro commerciale “Katanè” Rocco Ramondino, Orazio Coglitore, il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso, il Direttore Artistico Giovanni De Luca, l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo di Gravina di Catania Filippo Riela, il vice presidente di Fiva Confcommercio di Catania Giuseppe Romano.

Presentatori di questa edizione Sandro Vergato e Paola Parisi.

Speciali ringraziamenti vanno al presidente dell’Ars On. Gaetano Galvagno.

“La collaborazione tra pubblico e privato è stata fondamentale – afferma Orazio Coglitore presidente Fiva Confcommercio di Catania e Provincia – a questo proposito desidero ringraziare l’amministrazione comunale di Gravina e il Sindaco Massimiliano Giammusso che ci hanno permesso di lavorare nel migliore dei modi”.