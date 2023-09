Verso Casertana Catania, sabato conferenza pre-gara con il Mister Tabbiani

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che sabato 30 settembre alle ore 12.30 in Sala Stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, è in programma la Conferenza pre-gara di mister Tabbiani: in vista della sfida alla Casertana, in calendario domenica 1° ottobre con inizio alle ore 14.00 e valevole per la sesta giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale Catania FC.