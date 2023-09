Catania-Messina, agli abbonati il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che gli abbonati alle gare interne del Catania nell’attuale campionato Serie C 2023/24 potranno esercitare un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto valido per assistere al match Catania-Messina, valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C e in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 20.45.

Dalle ore 14.00 di oggi venerdì 29 settembre alle ore 23.59 di lunedì 2 ottobre, la vendita dei tagliandi sarà aperta esclusivamente per gli abbonati, che avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto.

Successivamente, avrà inizio la fase di vendita libera.

In attesa delle disposizioni delle Autorità competenti, non sarà avviata la vendita per il Settore Ospiti.

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it, in tutte le rivendite autorizzate ed ai botteghini, in Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari:

venerdì 29 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00;

sabato 30 settembre dalle ore 9.00 alle 14.00;

lunedì 2 e martedì 3 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Nei giorni e negli orari specificati, i botteghini saranno in funzione anche per la consegna delle card “We Catania” emesse nel corso della stagione sportiva 2022/23 e non ancora ritirate.

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-MESSINA – 04/10/2023 – Ore 20.45

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 7

Tribuna B € 12

Tribuna A € 16

Tribuna Elite € 32

Tribuna d’Onore (disponibili esclusivamente per i titolari di abbonamento in questo settore): € 52

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo bigl[email protected] entro le ore 20.45 di domenica 1° ottobre.

In caso di disponibilità, il mittente riceverà il titolo d’accesso in formato .pdf.

– I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.