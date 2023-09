Impianti di allarme Paradox – una scelta di qualità

In questo periodo storico sono molte le persone che hanno voglia di avere in casa un sistema di protezione che sia efficiente, e vogliono affidarsi a sistemi di allarme, che si caratterizzano per essere efficienti come gli impianti allarme Paradox dei quali parleremo oggi.

Diciamo subito che prendere la decisione di installare un dispositivo di sicurezza nella propria abitazione porta tanti benefici, partendo ovviamente dalla maggiore protezione per sé stessi e per chi vive in quell’appartamento con noi.

Tra i sistemi di allarme che sono più performanti e inconvenienti sul mercato si distinguono proprio quelli a cui ci riferiamo oggi cioè paradox, che vengono progettati per fornire un grande livello di protezione, non solo alle abitazioni private, ma anche agli uffici, edifici pubblici, musei e banche, cioè tutti quei luoghi dove c’è bisogno di una sicurezza massima.

Le caratteristiche principali dei prodotti paradox hanno a che fare con l’affidabilità e con la qualità: ed ecco perché, e non è un caso, hanno ricevuto dei riconoscimenti in quanto sistemi di sicurezza di secondo livello.

Questi prodotti che paradox produce, per poi lanciarli sul mercato, solo per lo più rilevatori, ma anche sensori nonché centrali di allarme filari, adattatori di allarme e attivatori nonché allarmi wireless, tastiere di controllo e contatti antintrusione.

Quindi come possiamo vedere sono tante le opzioni a disposizione per il cliente il quale può usufruire del fatto che si tratta di sistemi facili da utilizzare ma anche da installare e che sono anche espandibili, con un costo non proibitivo.

Questo sistema viene ideato proprio tenendo in considerazione le esigenze principali di un cittadino, visto che si basano per esempio sul concetto di modularità, il quale è molto utile perché consente di risparmiare lavoro e tempo perché renderà sia la manutenzione, ma anche l’espansione e l’installazione di questi impianti assolutamente conveniente in quanto molto rapida.

Alcune semplici esempi di prodotti paradox nel settore impianti allarme

Fare una lista di tutti gli impianti allarme performanti offerti da paradox è impossibile in poche righe: ed ecco perché faremo alcuni cenni utili per chi sta leggendo, per consentirgli di fare una scelta un po’ più consapevole.

Per esempio un prodotto che viene consigliato, e che fa parte del carnet paradox, è il Magellan che possiede dei trasmettitori che forniscono una protezione completamente senza fili, che risulta adatta sia installazioni commerciali che residenziali.

Si tratta di un sistema a 32 zone che non richiede un’installazione molto complessa: anche la programmazione non ha bisogno di niente di particolare, visto che parliamo di un prodotto che possiede un menù molto intuitivo, e soprattutto guidato, proprio per il cliente.

Altro prodotto interessante del quale vogliamo accennare è il Paradox Evo HD che sicuramente uno dei migliori disponibili sul mercato per via della sua avanzata tecnologia video e audio ad alta definizione, ma anche perché si parla di un prodotto che possiede funzionalità che consentono a chi lo usa di poter controllare da remoto tutto quello che succede dentro il suo ufficio, o nella sua abitazione, semplicemente utilizzando il suo smartphone.