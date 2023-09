Siracusa. Montevergine Artecontemporanea, nasce uno spazio dedicato alle nuove frontiere dell’Arte visiva

Montevergine Artecontemporanea, un nuovo project space dedicato alle arti visive contemporanee, è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale che avrà luogo il 7 ottobre 2023 alle ore 19,30 nei propri locali, al civico 6/8 di via Serafino Privitera, nel cuore di Ortigia.

Direttrice artistica della Galleria è Marilena Vita, un’artista attiva sia in Italia che all’estero, curatrice di fama e membro del consiglio dell’AICA (Association International Critiques d’Art, Parigi), nonché segretario generale della sezione AICA Italia.

Situata nei suggestivi ambienti dei bassi di un palazzo risalente al Seicento, a pochi passi dal lungomare di Ortigia, Montevergine Artecontemporanea si propone di esplorare nuove ricerche, sperimentazioni e linguaggi artistici all’avanguardia, diventando un luogo di incontro per gli appassionati d’arte contemporanea, gli artisti e gli intellettuali.



Oltre a esporre in permanenza le opere dell’artista Marilena Vita, la galleria ospiterà mostre collettive, personali, presentazioni e momenti d’incontro per discutere e approfondire i temi legati all’arte contemporanea e ai fenomeni connessi.



In un’occasione dell’inaugurazione di Montevergine Artecontemporanea si potranno ammirare alcune delle opere di pittura e fotografia di Marilena Vita, reduce dal successo della sua recente performance “Another Love”, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, che si è svolta nei giardini dello Spazio Tethis a Venezia e all’interno del simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. L’esposizione potrà essere visitata fino al 30 novembre, dal martedì al sabato (ore 11-13 e 16-19) e su appuntamento. Un’occasione unica per immergersi nell’universo dell’arte contemporanea e scoprire il talento eclettico di Marilena Vita.