Le 5 più grandi vittorie di tutti i tempi nella storia della Serie A

La Serie A è definito il campionato più importante in Italia e uno dei più importanti al mondo. Nei decenni ha regalato al pubblico innumerevoli emozioni e cambi di scena anche da una partita all’altra.

Tra queste, ci sono alcune vittorie che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria degli appassionati. Alcune vittorie schiaccianti sono entrate nella storia del calcio italiano e sono nella memoria della maggior parte degli appassionati di calcio.

Di seguito analizzeremo con attenzione le 5 vittorie più importanti nella storia della Serie A.

1. Juventus – Inter 6-1 (1960-61)

Fu una partita incredibile con due squadre che in quegli anni erano non solo tra le più forti in Italia, ma tra le più forti in Europa. Il poker di Omar Sivori e la doppietta di Giampiero Boniperti piegarono l’Inter.

La sconfitta fu uno shock per l’Inter che non subiva spesso così tanti goal durante un solo match. Quella vittoria avvicinò la Juventus alla vittoria del suo quarto titolo consecutivo e fu una sorta di vendetta per il girone d’andata nel quale l’Inter vinse 3-2.

2. Milan – Inter 6-0 (1949-50)

Non può essere considerata che una delle partite più incredibili della storia della Serie A.

Nella storia del derby raramente si son viste partite così dominate. Questa partita portò ad un periodo di lungo dominio rossonero. Da quel derby, infatti, il Milan vinse i 5 successivi senza mai perdere con un organico di altissimo livello per quegli anni. Quel 6-0 rimane uno dei risultati più netti nei derby, dominato dall’inizio alla fine.

3. Inter – Juventus 5-1 (1963-64)

Il derby d’Italia ha avuto la possibilità di rifarsi rispetto al Juventus-Inter del 1960. È il campionato 1963-1964 e l’Inter sfida la Juventus. Guidata da Helenio Herrera, la squadra nerazzurra sconfisse per 5-1 i rivali della Juventus.

Nonostante la grande tradizione in porta della Juventus con gente come Buffon che ha difeso i pali per anni, questa partita va diversamente e la porta della Juve, difesa da Anzolin, cade sotto i colpi di Suarez e Mazzola. Fu la partita che diene inizio al dominio dell’Inter nei derby d’Italia negli anni successivi.

4. Fiorentina – Juventus 5-0 (1955-56)

Nel febbraio del 1956 ha luogo una delle partite più memorabili del calcio italiano. Guidata da Fulvio Bernardini, la Fiorentina domina sulla Juventus dall’inizio alla fine della partita con un netto 5-0. La vittoria portò poi la Fiorentina a vincere diversi trofei, mostrando d’avere una corazzata. In quegli anni era molto complicato battere la Juventus, e quella fu definita da molti un’impresa.

5. Napoli – Juventus 4-0 (1986-87)

La partita tra Napoli e Juventus è un’altra partita storica tra due acerrime rivali.

Prima di quella partita, entrambe le squadre erano in lizza per il titolo ma solo una riuscì nell’impresa. Si sfidavano Ottavio Bianchi e Trapattoni ma soprattutto in campo c’era un certo Diego Armando Maradona. La partita finì 4-0 per il Napoli con una grandissima prestazione di tutta la squadra.

Questa partita ha reso Maradona un’icona del calcio napoletano ed è l’inizio dell’era d’oro del Napoli con tante vittorie e soddisfazioni. Dopo questa partita, la rivalità tra le due squadre diventerà ancora più forte.

6. Inter – Milan 4-0 (2009)

Altro derby di Milano finito con un dominio di una delle due squadre. A spuntarla in questo caso è stata l’Inter con un 4-0.

La partita è stata subito complicata per il Milan con 2 goal subiti all’inizio e l’espulsione di Gattuso. Quell’anno l’Inter vinse ancora lo scudetto e l’anno successivo riuscì nell’impresa del Triplete.

Conclusione

Come abbiamo visto nell’articolo, ci sono anche tante altre partite finite con vittorie evidenti, come la vittoria 5-1 dell’Inter sul Milan di quest’anno.

Queste vittorie hanno contribuito a scrivere la storia della Serie A e a consacrare alcuni giocatori nell’albo dei migliori. Queste partite vanno ricordate con ammirazione e rispetto.