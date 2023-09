Filocastrum Fest, importante riconoscimento del Ministero della Cultura

Giunto alla IX edizione e organizzato dall’associazione culturale “Il Tocco” con cadenza al 9 agosto nel borgo di Motta Filocastro, il Filocastrume Fest è stato inserito nel progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) da parte del Ministero della Cultura. Mercoledì 20 settembre a Roma si è effettuata la presentazione ufficiale nella sede dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

Il Ministero della Cultura ha inserito l’evento Filocastrum Fest, nel progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) . Mercoledì 20 settembre a Roma si è effettuata la presentazione ufficiale nella sede dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (Piazza Guglielmo Marconi).

E’ senza dubbio un riconoscimento importante per l’associazione culturale “Il Tocco” e per la comunità di Motta Filocastro e del Comune di Limbadi. Giunto alla IX edizione (la data dell’appuntamento ha cadenza il 9 agosto), l’evento come sempre richiama molto pubblico nel piccolo ma suggestivo borgo di Motta Filocastro, facendo rivivere memorie e tradizioni medievali, con costumi, giochi e spettacoli molto variegati che coinvolgono piccoli e grandi.

Il “Filocastrum Fest” che l’associazione culturale “Il Tocco”, capitanata dal presidente Graziano Ciancio, realizza con passione e impegno, rappresenta un grande affresco in cui la storia e la memoria degli antichi fasti di questo borgo, dialoga con le generazioni future, ricreando una dimensione senza tempo che genera fascino e sogno.

Questo importante riconoscimento crea entusiasmo e infonde lo spirito necessario per i tanti animatori dell’associazione, affinché il loro lavoro possa continuare con rinnovato impegno.

E’ risaputo come nelle piccole realtà realizzare questi eventi richiede tanta abnegazione e che bisogna superare difficoltà quasi insormontabili. Ma alla fine la perseveranza, la tenacia, la passione e soprattutto, la fiducia, riescono a compiere dei miracoli. E ogni iniziativa di carattere culturale e sociale in queste comunità, assume un valore molto più importante di quelle realizzate in realtà dove hanno a disposizione altre risorse.