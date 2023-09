Crisi energetica: quali conseguenze per le PMI italiane?

Gli aumenti energetici determinati dalla crisi economica sono tra i fenomeni che stanno impattando maggiormente sui bilanci delle piccole e medie imprese. Per invertire la tendenza le PMI hanno quindi la necessità di intraprendere un percorso di cambiamento, in particolare guardando alle opportunità offerte dalla transizione energetica.

Per comprendere appieno come attuare questo processo al meglio ci siamo rivolti all’esperto di finanza agevolata e di energie rinnovabili Tommaso Bordini, autore del libro Intelligenza Energetica: la guida definitiva per liberarsi dalla schiavitù degli aumenti energetici nell’era post-Covid, in cui vengono illustrate le soluzioni migliori per affrontare la crisi adottando una strategia orientata alla sostenibilità.

Quali sono le strategie anti-crisi adottate dai trader energetici?

Attualmente stiamo sempre più di frequente registrando cambiamenti delle politiche commerciali adottate dai trader energetici. La crisi economica, del resto, ha portato i fornitori a confrontarsi con numerose problematiche, principalmente perdite e insolvenze che arrivavano a impattare sul bilancio in modo piuttosto importante.

È per questo che i trader energetici oggi spesso richiedono alle imprese la produzione di una garanzia, propongono loro modifiche unilaterali dei contratti, per esempio favorendo il passaggio da tariffe a prezzo fisso a quelle a prezzo variabile, riformulano le condizioni economiche.

Questi provvedimenti, che hanno determinato una piccola rivoluzione all’interno del mercato energetico, vengono considerati una vera e propria forma di tutela da parte dei fornitori, ma è innegabile che gli effetti di una simile strategia anti-crisi rischiano di ripercuotersi negativamente sulle imprese.

Come stanno impattando sulle PMI le strategie dei fornitori energetici?

Le conseguenze più importanti al momento interessano senza dubbio le PMI energivore, che sono quelle per cui la modifica delle politiche commerciali risulta più impellente, visti gli ingenti volumi di consumo.

In linea generale, ad ogni modo, risultano maggiormente penalizzate tutte quelle realtà che avevano sottoscritto, con lungimiranza, contratti con tariffe a prezzo fisso. Tenendo conto dell’elevata volatilità che oggi contraddistingue il mercato energetico, infatti, bloccare i costi in bolletta per un determinato periodo di tempo può arrivare a danneggiare in modo piuttosto importante i trader energetici a livello economico.

Da qui la decisione di intervenire con rinnovi o modifiche unilaterali che possono portare le imprese – a rinnovo o in scadenza di contratto – ad affrontare una spesa per l’energia maggiore rispetto a quanto preventivato.

È chiaro che, alla luce di una situazione così complessa, è fondamentale per le PMI essere consapevoli delle dinamiche che determinano i cambiamenti nel settore dell’energia: uscire dall’analfabetismo energetico è prioritario per comprendere come intervenire in azienda per affrontare la meglio la crisi.

Quali sono le soluzioni migliori per affrontare la crisi energetica?

In questo contesto di crisi compiere scelte orientate alla transizione energetica è di fondamentale importanza per le imprese.

Una soluzione può essere quella di investire nella riqualificazione energetica degli edifici, un modo per migliorarne l’efficienza e, allo stesso tempo, ottenere un considerevole risparmio.

Allo stesso modo, risulta determinante puntare sulle energie rinnovabili, per esempio optando per l’installazione di impianti fotovoltaici. In questo modo, si ha la possibilità di favorire l’autoconsumo, ridurre i costi dei consumi energetici e ottenere un importante ritorno d’immagine.

Oggi, infatti, la consapevolezza dell’importanza della salvaguardia ambientale è sempre più diffusa all’interno dell’opinione pubblica, quindi un’impresa che investe nelle rinnovabili viene percepita positivamente da partner, clienti e potenziali clienti.

Naturalmente, per permette di comprendere ancora meglio tutti i vantaggi di cui le PMI possono beneficiare investendo nelle energie rinnovabili, nel mio libro fornisco anche 5 casi studio dei lavori portati avanti proprio dalla mia azienda, Valore Energia, che si occupa di supportare privati e imprese nel processo di riqualificazione energetica, proponendo soluzioni su misura a seconda delle singole esigenze (clicca qui per saperne di più).