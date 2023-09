Catania 0 – Foggia 2. Risultato che non rispecchia la partita

“Dispiace perdere così dopo aver giocato una buona gara. Sinceramente questo 0-2 non è un risultato giusto ma bisogna andare avanti. Il Foggia ci ha messo in difficoltà nei primi 10 minuti del secondo tempo ma noi siamo stati sempre in controllo della gara. Siamo stati sfortunati con la traversa di Chirico. Mi prendo le mie responsabilità ma la prestazione c’è stata, è mancato solo il gol. Adesso bisogna rimanere equilibrati e tranquilli e guardare avanti”.

A parlare è l’allenatore del Catania, Luca Tabbiani, al termine della sfida con il Foggia, quinta giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/23. Serata assolutamente da dimenticare. Risultato finale: Catania 0 Foggia 2, reti di Marino e Tonin. Pesante la sconfitta, ma non rispecchia l’incontro. Se parliamo anche di sfortuna, ci sta tutta, ma che qualcosa ancora non funziona a centrocampo, negli etnei, questo è anche vero.

Un pubblico delle grandi occasioni al Massimino, ha supportato il Catania fino alla fine, le curve strapiene, vive, soprattutto la Nord che, poco prima del fischio d’inizio, si illumina d’immenso: tante lucciole per illuminare il cammino dei rossazzurri.

Abbiamo sentito molti commenti dei tifosi, che attenti e speranzosi sintetizziamo qui: “Catania, allenatore non all’altezza… portiere ridicolo e un pò di sfortuna col terzo palo consecutivo colpito…foggia più squadra da categoria….speriamo bene”!!.

Per il Foggia, adesso, può gridare: “Clamoroso al Massimino”!!

Gli etnei escono dal campo tra fischi e “applausi” sofferti.