Dal 29 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “AMICA FRAGILE”, il nuovo singolo dei MUTONIA che anticipa l’uscita del nuovo album “Malèssere” prevista per il 10 ottobre 2023, nella Giornata della Salute Mentale. “Amica fragile” è un brano che racconta la storia di due amici che ad un certo punto si rendono conto che sono effettivamente attratti l’uno dall’altro. Quest’amicizia inizia a diventare qualcosa di più fisico, carnale, a cui però deve essere messo un freno perché nel caso in cui tutto andasse storto, si distruggerebbe più di un semplice rapporto di coppia. Il brano è stato scritto dalle 17 alle 2 di un giorno di settembre.

Le voci e parte delle chitarre sono state registrare nella Gecko House. Batteria, basso, parte di chitarre, registrate nel GRS Studio della Blackcandy Records a Firenze. Dichiarano gli artisti a proposito del nuovo singolo: “Questo è il brano più lungo del disco, 5 minuti di rock che sfocia poi quasi in psichedelia verso la fine. Chiudiamo il nostro primo album in italiano con un brano che adoriamo, spontaneo, passionale, rock.”

Chitarra, basso e batteria sostengono una voce graffiante per un “Fuckin’ Rock” puro, asciutto e una vocazione naturalmente internazionale. Questi sono i MUTONIA. Nel 2021 infiammato palco e tavolo di XFactor gareggiando nel team Agnelli con “Rebel”. Sono stati l’immagine della playlist Rock Italia di Spotify. Hanno effettuato un tour nei club e festival italiani nel 2022 con il loro “Fuckin’ Tour”. “Amica fragile” è il nuovo singolo dei Mutonia disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 29 settembre 2023 e anticipa l’uscita del primo album in italiano della band prevista per il 10 ottobre.