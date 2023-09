Serie C/gironeC successo del Crotone vs Sorrento con il minimo scarto

Serie C/girone C quinta giornata il Crotone contro il fanalino Sorrenro conquista il primo successo casalingo.

Crotone 1

Sorrento 0

Marcatori: Gomez

Crotone (4-2-3-1): Dini, Leo (Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron, Petriccione, Felippe (D’Errico), Tribuzzi, D’Ursi (Giannotti), Pannitteri (Vitale), Gomez (Vuthaj). All. Zauli

Sorrento (4-3-3): Marcone, Vitiello (Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (Martignago), Messori (Bonavolonta’),

De Francesco, G.Vitale, Ravasio, Cuccurullo (Fusco), Scala (Colombini). All. Maiuri

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Ass. Alessandro Munerati di Rovigo

Alessandro Antonio Boggiani di Monza

Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Sciolti di Lecce

Ammoniti: Scala, Dini, De Francesco, D’Errico, Colombini

Espulso: Panelli per doppia ammonizione

Angoli: 5 a 3 per il Crotone

Recupero: 1 e 6 minuti

Spettatori: 3.974 incasso euro 14.659,69

Note: Un minuto di raccoglimento per la morte di Giorgio Napolitano emerito Presidente della Repubblica.

Il Crotone riparte dalla quinta giornata con il primo successo casalingo che arriva dopo avere subito sul terreno amico la sconfitta e il pareggio rispettivamente contro Turris e Cerignola. La conquista dei tre punti non etichetta ancora la squadra pitagorica quale probabile leader del girone (il sincronismo tra i repari assente in alcuni momenti dell’incontro) ma allontana la timida contestazione sfociata in occasione della precedente partita casalinga. Mister Zauli alla vigilia aveva affermato: “Durante la partita non è tempo delle chiacchere, occorrono i fatti”. I fatti sono arrivati, indipendentemente dal come, e questo era la cosa importante nella sfida contro il Sorrento. Il definitivo giudizio sul Crotone alle prossime puntate. Imbarazzante, invece, la sconfitta degli ospiti sempre più fanalino e questo potrebbe costare la panchina a mister Maiuri. Turnover pitagorico prevedibile a causa del turno ravvicinato di soli tre giorni dal precedente. Fuori Bove, Vitale, D’Errico, Tumminello e dentro Gigliotti, Felippe, Pannitteri, Gomez. Maiuri ha lasciato fuori Todisco,La Monaca, Martignago e Badje per Vitiello, Messori, Cuccurullo, Ravasio. Calcio d’avvio del Crotone che oltre il reparto difensivo si predispone con Pannitteri a destra, D’Ursi centrale, Tribuzzi a sinistra, Gomez punta. Ospiti con il difensore Loreto e l’esterno Scala a pungere lungo la fascia destra, Cuccurullo punta.

È del Crotone il primo affondo pericoloso al minuto tredici con Pannitteri che costringe Marcone a deviare in angolo.

Ancora una perfetta giocata del Crotone sulla fascia destra autore Petriccione che spedisce in area avversaria il pallone per la testa di Gomez che lo insacca. È un Crotone al piccolo trotto mai arruffone ma senza strafare. Il Sorrento ha evidenziato una certa tranquillità in fase offensiva e poco propositivo a centrocampo.

Ripresa – minuto quarantasette D’Ursi in ripartenza dopo l’assist di Gomez non riesce a mettere dendro il pallone del doppio vantaggio a pochi passi dal portiere. Gli errori in fase di conclusione sono stati frequenti in occasioni di molte ripartenze e questo è stato un altro neo che ha fatto soffrire il Crotone per portare a casa la vittoria.