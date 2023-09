Pronto intervento caldaie Vaillant – oltre la manutenzione periodica

Esistono certe differenze tra un centro assistenza classico e un servizio di pronto intervento caldaie Vaillant. La differenza è legata ai tempi di intervento richiesti nel momento in cui si chiede uno o l’altro intervento, ma l’altra differenza è legata alla denominazione.

Di solito un centro assistenza lavora organizzando attentamente con i clienti, mandando un tecnico a loro domicilio per un’opera di manutenzione che nella maggior parte dei casi non è straordinaria e ordinaria, perché fa parte di quelli che sono interventi di routine che comprendono anche la revisione ufficiale obbligatoria per legge.

All’interno di questa revisione c’è da fare sia un controllo di efficienza energetica nonché l’amore manutenzione ordinaria, fermo restando che si possono acquistare anche pacchetti di interventi legati alla manutenzione periodica, in modo da risparmiare un po’ di soldi in sede di acquisto.

In questi casi sarà possibile stabilire in anticipo la data del lavoro del tecnico in modo da venirsi incontro per quanto riguarda gli impegni reciproci. Esistono però situazioni, che si possono definire di emergenza e pericolo, e per le quali non si può aspettare un giorno o addirittura una settimana, nel senso che l’intervento deve essere organizzato in maniera istantanea, chiamando appunto un tecnico.

Ci riferiamo a quelli che sono i servizi di pronto intervento che riguardano le emergenze come quello a cui ci riferiremo oggi legato all’azienda Vaillant dove possiamo trovare tutta una serie di esperti che già più di una volta hanno installato sia la caldaia che gli scaldabagni, e quindi sanno anche come ripararli.

Come funziona nello specifico un servizio di pronto intervento relativo a una caldaia

Un servizio pronto intervento relativo alla caldaia è molto importante perché si propone di essere risolutivo e rapido nel senso che avremo a che fare con tecnici specializzati che sanno esattamente cosa fare, nel momento in cui il cliente riscontra un guasto con una caldaia Vaillant che può essere legato un blocco, o semplicemente un qualcosa che non funziona, ma che comunque richiede un intervento in controllo immediato.

Ecco perché parliamo dei servizi che si caratterizzano proprio per essere attivo 24 ore su 24-7 giorni su 7, proprio perché si ha la consapevolezza che la caldaia può rompersi in qualunque momento c’è anche in un giorno festivo importante, o in orari serali e notturni,

teniamo presente che sono poche le famiglie che hanno una situazione abitativa, tale da poter rinunciare all’acqua calda o al calore dell’ambiente per troppi giorni perché rappresenterebbe per loro un disagio da non sottovalutare che non possono fronteggiare Ecco perché hanno bisogno di qualcuno di competente che consenta loro di poter utilizzare di nuovo la caldaia non solo per riscaldare l’ambiente domestico, ma anche per l’acqua calda dai sanitari un’altra cosa altrettanto importante.

Nella migliore delle ipotesi se la caldaia si blocca potrebbe esserci un problema elettronico risolvibile con un semplice reset. Però non è detto perché in alcuni casi il problema è legato all’allaccio col gas e con elettricità.

Ecco perché se il problema persiste dobbiamo subito chiamare il tecnico nel servizio di pronto intervento che ci consentirà di non aspettare troppo tempo.