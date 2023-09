Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia: quattro iniziative per la Settimana dell’allattamento

Anche quest’anno in occasione della settimana mondiale di sostegno all’allattamento, che si celebra dall’1 al 7 ottobre il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia – in collaborazione con le biblioteche comunali – promuove una serie di letture per piccolissimi e futuri genitori. Questo il calendario. Sabato 30 settembre (ore 10, biblioteca Codro di Rubiera) Gocce di voci; lunedì 2 ottobre (ore 17, biblioteca Chiavelli di Castellarano) C’era un bambino profumato di latte; giovedì 5 ottobre (ore 17, biblioteca Sognalibro di Casalgrande), Sogni di latte; sabato 7 ottobre (biblioteca Salvemini di Scandiano), alle 10 incontro sul tema della tutela dell’allattamento al rientro al lavoro con la Camera del lavoro, le ostetriche di “Latte e Coccole” e il Coordinamento pedagogico, a seguire (ore 10.45) lettura per piccolissimi Ogni goccia è importante.