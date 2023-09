Premio cinematografico: cosa offre il concorso letterario “Una storia per il cinema”

Un concorso letterario, definito anche concorso di scrittura, è un evento o un’iniziativa in cui scrittori e autori presentano le loro opere creative, come poesie, racconti, audiolibri, saggi o manoscritti integrali, per la valutazione da parte di giudici o un gruppo di esperti. Questi concorsi sono progettati per riconoscere e premiare i talenti letterari eccezionali, offrire agli scrittori l’opportunità di mostrare il proprio lavoro e talvolta offrire premi o opportunità di pubblicazione.

Il concorso letterario Una Storia per il Cinema ha come obiettivo quello di realizzare un film investendo in un libro o in una sceneggiatura di artisti emergenti. Chi vince il concorso si aggiudica un premio cinematografico, così da poter raccontare storie per il cinema, vedendo la propria opera nel grande schermo.

Cos’è un premio cinematografico?

Un premio cinematografico di un concorso letterario si riferisce in genere a un premio o riconoscimento assegnato ad un’opera letteraria che ha potenzialità nel settore dell’audiovisivo.

Sono pochi i concorsi che offrono premi di questo genere, ma certamente “Una storia per il cinema” è l’unico che realizza interamente l’opera cinematografica o audiovisiva, perché da anni opera nel settore.

Una Storia per il Cinema

Il bando del concorso letterario Una Storia per il Cinema è rivolto sia ad autori che a professionisti che lavorano nel mondo dell’editoria. Può partecipare chiunque abbia un’idea da raccontare, una sceneggiatura, un’opera teatrale, un romanzo che vorrebbe vedere proiettato sul grande schermo. Il concorso è arrivato alla quinta edizione e ha come obiettivo quello di offrire un premio cinematografico alle persone che si dimostrano più creative.

Ad occuparsi della valutazione delle opere presentate ci sarà una giuria tecnica e un comitato di lettura popolare. Verranno attentamente valutate le idee, la scrittura, l’originalità, l’espressione, la potenzialità di comunicazione e di trasposizione cinematografica del testo. Non c’è un genere preciso da seguire, ognuno può portare la sua idea, l’importante è che sia valida. I diritti editoriali rimangono dell’autore.

Arriveranno in finale 20 storie, ma solo tre si aggiudicheranno un premio cinematografico.

A tutti i 20 finalisti viene comunque garantita una buona visibilità su tutti i social e i profili del premio.

Le sorprese ci sono anche per chi non vince: i primi 100 iscritti potranno partecipare in modalità gratuita a un breve corso di sceneggiatura di due lezioni online.

Ci si può iscrivere online dal sito del concorso, dove è possibile trovare il bando e tutte le informazioni in merito.

I vincitori del concorso degli anni precedenti

Come abbiamo detto, questo concorso letterario esiste da molto tempo. Negli anni sono nati nuovi talenti che hanno potuto pubblicare le loro opere e farsi conoscere. Il premio cinematografico è stato vinto negli anni precedenti da:

Elio Forcella : autore del libro “Cani di strada”, da potuto vedere il film pluripremiato: Gran Premio della Critica al Terra di Siena Film Festival, Premio della Critica al CROFFI festival, Premio Film D’Autore al Cilento Film Festival e Premio del Pubblico all’Ariano Film Festival.

: autore del libro “Cani di strada”, da potuto vedere il film pluripremiato: Gran Premio della Critica al Terra di Siena Film Festival, Premio della Critica al CROFFI festival, Premio Film D’Autore al Cilento Film Festival e Premio del Pubblico all’Ariano Film Festival. Gabriella Grieco : autrice dell’opera “Colpevole – La mia morte è la tua”, prossimamente al cinema.

: autrice dell’opera “Colpevole – La mia morte è la tua”, prossimamente al cinema. Gianluca Gemelli : con la tua opera “A mamma non piace”.

: con la tua opera “A mamma non piace”. Valeria Prat: con la tua opera “La festa di Alice”.

Come funziona un concorso letterario?

Chi non ha mai partecipato potrebbe avere difficoltà a comprendere come funziona un concorso letterario. Questi concorsi in genere hanno linee guida specifiche per la presentazione che gli scrittori devono seguire, che possono includere limiti di parole, requisiti di formattazione e temi o suggerimenti per i lavori inviati. Le candidature vengono solitamente valutate da una giuria di esperti nel campo letterario. I giudici valutano le opere in base a criteri quali creatività, originalità, stile di scrittura, profondità tematica e aderenza alle linee guida del concorso. Molti concorsi letterari offrono premi ai vincitori, che possono includere premi in denaro, pubblicazione del loro lavoro o opportunità di ulteriore esposizione nel mondo letterario. I premi possono variare ampiamente in termini di valore e prestigio, a seconda del concorso. In questo caso, il concorso Una Storia per il Cinema premia i vincitori con un premio cinematografico.

Vincere o essere riconosciuto in un concorso letterario può essere un risultato significativo per gli scrittori. Può portare a una maggiore visibilità, credibilità e opportunità per ulteriori obiettivi di scrittura, comprese offerte di libri o inviti a eventi letterari. La partecipazione a concorsi letterari può anche fornire agli scrittori la possibilità di entrare in contatto con altri scrittori, editori e professionisti letterari. Può essere un modo per costruire relazioni all’interno della comunità di scrittori. Alcuni concorsi letterari richiedono ai partecipanti di pagare una quota per inviare il proprio lavoro, mentre altri sono liberi. Le quote di iscrizione, se applicabili, vengono spesso utilizzate per coprire i costi amministrativi e fornire premi ai vincitori.