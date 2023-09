Cortina si Prepara a Brillare: Ruben Santopietro e Altri Esperti al Forum dell’Accoglienza

Il Futuro dell’Ospitalità in Italia si svela a “Welcome to Cortina”: Strategie, Tendenze e Prospettive di Eccellenza.

Il mondo del turismo e dell’accoglienza sta affrontando una trasformazione epocale, e l’evento “Welcome to Cortina” del 21 e 22 settembre 2023 è pronto a esplorare i nuovi orizzonti che si aprono di fronte a città italiane come Milano-Cortina, Roma, Torino, Genova e Taranto. Queste città saranno teatro di grandi eventi sportivi e culturali nei prossimi anni, attirando turisti da tutto il mondo. In questo contesto, il forum si propone di analizzare come progettare e ripensare gli spazi dell’accoglienza per prepararsi a un futuro prossimo ricco di opportunità.

Uno dei punti salienti di “Welcome to Cortina” sarà la presenza di Ruben Santopietro come speaker di eccellenza. Ruben Santopietro, CEO e Fondatore di Visit Italy, è noto nel mondo del turismo e del marketing come uno dei principali esperti di destination marketing. La sua vasta esperienza nel settore lo rende la scelta ideale per condividere idee e strategie vincenti in un momento in cui l’Italia si prepara ad accogliere eventi sportivi e culturali di portata internazionale.

Ma la lista degli speaker di rilievo non si ferma qui. “Welcome to Cortina” riunirà anche una selezione di professionisti di alto livello, esperti nei settori dell’accoglienza, dell’architettura, del design, del turismo sostenibile e dell’inclusività. Questi esperti contribuiranno a fornire un quadro completo delle sfide e delle opportunità che il settore turistico italiano sta affrontando.

L’evento fa parte di “WG – Welcoming Gate projects & development”, un ciclo di incontri dedicati al design, all’architettura, al turismo e alla sostenibilità, promosso da MC International, insieme a DOC-COM. Questi incontri affronteranno tematiche chiave come l’architettura e il design degli spazi turistici, il turismo sostenibile e l’inclusività, coinvolgendo una varietà di professionisti, dall’architetto al designer, dall’imprenditore al progettista, dalle catene alberghiere agli operatori del settore alimentare e delle bevande.

Il forum “Welcome to Cortina” si svolgerà in due giornate, che copriranno vari aspetti legati all’accoglienza e all’ospitalità in vista dei grandi eventi futuri, tra cui il reinventare un contesto turistico di eccellenza e l’inclusione nell’industria del turismo. L’evento è gratuito ma richiede un’iscrizione obbligatoria cliccando qui.

Tra gli enti patrocinatori dell’evento “Welcome to Cortina” figurano il Comune di Cortina d’Ampezzo, il Comune di Sondrio, Ca’ Foscari Alumni, la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, la Fondazione Cortina, l’Ordine degli Architetti di Belluno, l’Ordine degli Architetti di Milano, l’Ordine degli Architetti di Sondrio, Polidesign e il Politecnico di Milano.