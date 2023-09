Giani il più presente in Italia ai lavori dei Consigli regionali

“Ho sempre fatto del rapporto corretto e rispettoso tra le istituzioni una stella polare del mio agire politico e ho sempre respinto il tentativo di contrapporre il rispetto per il ruolo e i compiti dell’assemblea regionale alla cura delle relazioni con i territori e le comunità della Toscana. E anche questi numeri ne sono una conferma”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta così i dati sulla partecipazione dei presidenti di Regione alle sedute dei rispettivi Consigli pubblicati su Nuova Venezia-Mattino di Padova-Tribuna di Treviso, testate del nord-est del Gruppo Gedi, e che attestano una presenza del presidente toscano superiore al 95,5 per cento, la più alta in assoluto tra tutti i capi degli esecutivi regionali. “La mia è una riflessione – conclude Giani – che contiene un invito: far sì che il confronto politico abbia sempre di più al centro i temi e le scelte cui ci chiamano le toscane e i toscani”.