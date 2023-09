Letizia Brugnoli: “Tire Change” il nuovo singolo

Dal 15 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Tire Change”, il nuovo singolo di Letizia Brugnoli che anticipa l’uscita del nuovo album “Crystal flower”. “Tire change” è un pezzo giocoso e il suo finale è la celebrazione dell’allegria e della spensieratezza. Il titolo ed il testo, diversamente da quanto il ritmo del brano possa evocare, parla della snervante attesa per un’interminabile cambio gomme, avvenuto all’inizio di un freddo inverno. Il contrasto tra testo e musica rende questo brano ancor più divertente ed ironico. Se il riferimento alla musica brasiliana in “Agua de Maio” era piuttosto implicito, in questo brano diventa palese.

Ad eseguire il brano, oltre a Letizia Brugnoli (vocals, choirs, whistle), ci sono Luca Savazzi (electric piano, synthesizer, organ), Mirco Reggiani (electric bass), Paolo Mozzoni (drums), Marquinho Baboo (percussion), Chicco Montisano (alto sax).

Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando ho scritto il testo di Tire Change ero in macchina in attesa che arrivasse il mio turno per cambiare le gomme e mettere quelle invernali. Era già iniziato il maltempo, per cui la coda per il cambio gomme era già molto lunga e si prevedevano oltre due ore come minimo di attesa. Chiusa in macchina, era iniziato anche a piovere, mi sono accorta di non avere nulla da leggere e così mi sono ricordata che Roberto Sansuini mi aveva appena inviato la traccia di un nuovo brano, dal sapore decisamente brasiliano. Era un brano allegro e caldo ed il contrasto con la situazione in cui mi trovavo in quel momento ed il fatto che comunque dovessi in qualche modo occupare quel tempo morto, mi ha spinto a scriverne il testo. Nasce così Tire Change un deciso contrasto tra una melodia giocosa ed un testo che descrive tutt’altro. Mi sono divertita a riportare, con grande sincerità, la situazione in cui mi stavo trovando in quel momento.”

Biografia

Letizia Brugnoli, allieva del fisarmonicista e pianista RAI Bruno Aragosti, inizia la sua attività artistica all’età di 16, entrando a far parte del gruppo polifonico vocale Kronos Fonè e del quintetto vocale diretto dallo stesso Aragosti. Successivamente si specializza partecipando a numerosi workshops internazionali, tra cui quello con Bob Stollof e Kris Adams, insegnanti della Berklee School di Boston, Michelle Hendrics, figlia del leggendario Jon Hendrics, Tiziana Ghiglioni, Tuck and Patti, etc., seguendo contemporaneamente le lezioni di canto Jazz di Diana Torto presso il Conservatorio A. Boito di Parma. Il suo principale insegnamento deriva però dall’ascolto di infinite ore di musica Jazz, cercando di cogliere ogni sfumatura, da Ella e Sarah a Carmen, e solo alla fine da Lady Day. Nel 2014 è uscito il suo primo Album dal titolo Through our Life, contenente anche quattro brani inediti scritti con Roberto Sansuini, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti dei brani. La personale versione del brano Summertime ha inoltre vinto i ParmAwards 2015. Nel 2017 è uscito il Brano A Fresh Delight (you bring me) con l’importante casa discografica S&S Records di Chicago, nominata per ben 4 volte ai Grammy Awards. Luglio 2022 esce il singolo Un’estate fa con TRJ Records. Il 19 maggio 2023 esce per Irma Records “Il gioco del Semaforo” e il 7 luglio “Nostalgiazz”.

